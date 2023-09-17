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"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино - РИА Новости, 17.09.2023
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино
Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:04
2023-09-17T18:04
2023-09-17T18:04
политика
запорожская область
вооруженные силы украины
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нато
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Правда заключается в том, что украинские войска уничтожаются. Пока мы с вами общаемся, у маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их", — сказал офицер.По его словам, Киев скоро останется без боеспособной армии, и это положит конец военной составляющей украинского государства. Наступательные действия ВСУ начались в Запорожье, там они и закончатся их поражением, резюмировал Риттер.Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино. По его словам, в этом сражении очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
https://ria.ru/20230917/oshibka-1896824272.html
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Политика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, Скотт Риттер, Владимир Рогов, Запорожье
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия уничтожает последние силы ВСУ у Работино