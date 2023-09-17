https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html

"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино

"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино - РИА Новости, 17.09.2023

"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино

Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:04

2023-09-17T18:04

2023-09-17T18:04

политика

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

скотт риттер

владимир рогов

запорожье

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Правда заключается в том, что украинские войска уничтожаются. Пока мы с вами общаемся, у маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их", — сказал офицер.По его словам, Киев скоро останется без боеспособной армии, и это положит конец военной составляющей украинского государства. Наступательные действия ВСУ начались в Запорожье, там они и закончатся их поражением, резюмировал Риттер.Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино. По его словам, в этом сражении очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

https://ria.ru/20230917/oshibka-1896824272.html

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896714400.html

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политика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, скотт риттер, владимир рогов, запорожье