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"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино - РИА Новости, 17.09.2023
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18:04 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vsu-1896832727.html
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино - РИА Новости, 17.09.2023
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино
Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:04
2023-09-17T18:04
политика
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
скотт риттер
владимир рогов
запорожье
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media &amp; Travel."Правда заключается в том, что украинские войска уничтожаются. Пока мы с вами общаемся, у маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их", — сказал офицер.По его словам, Киев скоро останется без боеспособной армии, и это положит конец военной составляющей украинского государства. Наступательные действия ВСУ начались в Запорожье, там они и закончатся их поражением, резюмировал Риттер.Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино. По его словам, в этом сражении очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
https://ria.ru/20230917/oshibka-1896824272.html
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896714400.html
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политика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, скотт риттер, владимир рогов, запорожье
Политика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, Скотт Риттер, Владимир Рогов, Запорожье
"Бросили все силы". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ у Работино

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия уничтожает последние силы ВСУ у Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на опорном пункте
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
«
"Правда заключается в том, что украинские войска уничтожаются. Пока мы с вами общаемся, у маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их", — сказал офицер.
По его словам, Киев скоро останется без боеспособной армии, и это положит конец военной составляющей украинского государства. Наступательные действия ВСУ начались в Запорожье, там они и закончатся их поражением, резюмировал Риттер.
Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино. По его словам, в этом сражении очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка.
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ПолитикаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТОСкотт РиттерВладимир РоговЗапорожье
 
 
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