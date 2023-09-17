Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vsu-1896794616.html
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз - РИА Новости, 17.09.2023
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз
Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:47
2023-09-17T11:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки украинскими дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 16 сентября. В субботу украинские военные выпустили 105 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе 8 устройств было сброшено с беспилотников. Села в Борисовском районе и Валуйском округе были атакованы украинскими дронами-камикадзе. Также в Валуйском округе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. В результате обстрела промышленного предприятия в Шебекино водитель грузовика получил легкие ранения, госпитализация не потребовалась. Интенсивность обстрелов возросла по сравнению с предыдущим днем, когда было их было зафиксировано 30. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – установлено 3 и 7 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также поврежден один легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, в Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка была атака с помощью дрона-камикадзе. В Белгородском районе по селам Наумовка, Журавлевка и хутору Валковский выпущено в сумме 24 артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе 3 раза из миномета и 10 раз из гранатомета обстреляли хутор Старый. По городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Как ранее информировал глава региона, водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение, госпитализация ему не потребовалась. В результате обстрела повреждены здания на одном из промышленных предприятий и три грузовых автомобиля. Также в Шебекинском округе в селе Середа с беспилотника сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – 4. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два минометных снаряда. "В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – 3 и 8 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов связи", - отметил глава области. В Краснояружском районе окраины сел Теребрено и Староселье 11 раз обстреляли из артиллерии. Также в Староселье с беспилотника сбросили одно взрывное устройство. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230916/pogibshaya-1896755844.html
https://ria.ru/20230917/konflikt-1896786499.html
https://ria.ru/20230917/lozh-1896776872.html
белгородская область
шебекино
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз

ВСУ за сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более ста раз

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки украинскими дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 16 сентября. В субботу украинские военные выпустили 105 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе 8 устройств было сброшено с беспилотников. Села в Борисовском районе и Валуйском округе были атакованы украинскими дронами-камикадзе. Также в Валуйском округе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. В результате обстрела промышленного предприятия в Шебекино водитель грузовика получил легкие ранения, госпитализация не потребовалась. Интенсивность обстрелов возросла по сравнению с предыдущим днем, когда было их было зафиксировано 30.
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
16 сентября, 23:09
"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – установлено 3 и 7 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также поврежден один легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, в Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка была атака с помощью дрона-камикадзе. В Белгородском районе по селам Наумовка, Журавлевка и хутору Валковский выпущено в сумме 24 артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе 3 раза из миномета и 10 раз из гранатомета обстреляли хутор Старый.
По городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Как ранее информировал глава региона, водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение, госпитализация ему не потребовалась. В результате обстрела повреждены здания на одном из промышленных предприятий и три грузовых автомобиля. Также в Шебекинском округе в селе Середа с беспилотника сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – 4. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два минометных снаряда.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Должны готовиться". Столтенберг сделал заявление об Украине
Вчера, 10:35
"В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – 3 и 8 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов связи", - отметил глава области.
В Краснояружском районе окраины сел Теребрено и Староселье 11 раз обстреляли из артиллерии. Также в Староселье с беспилотника сбросили одно взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Последствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
Скрывают правду. В США раскрыли ужасающую ложь Запада об Украине
Вчера, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала