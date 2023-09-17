https://ria.ru/20230917/vsu-1896794616.html

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз - РИА Новости, 17.09.2023

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз

Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:47

2023-09-17T11:47

2023-09-17T11:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки украинскими дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 16 сентября. В субботу украинские военные выпустили 105 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе 8 устройств было сброшено с беспилотников. Села в Борисовском районе и Валуйском округе были атакованы украинскими дронами-камикадзе. Также в Валуйском округе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. В результате обстрела промышленного предприятия в Шебекино водитель грузовика получил легкие ранения, госпитализация не потребовалась. Интенсивность обстрелов возросла по сравнению с предыдущим днем, когда было их было зафиксировано 30. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – установлено 3 и 7 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также поврежден один легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, в Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка была атака с помощью дрона-камикадзе. В Белгородском районе по селам Наумовка, Журавлевка и хутору Валковский выпущено в сумме 24 артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе 3 раза из миномета и 10 раз из гранатомета обстреляли хутор Старый. По городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Как ранее информировал глава региона, водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение, госпитализация ему не потребовалась. В результате обстрела повреждены здания на одном из промышленных предприятий и три грузовых автомобиля. Также в Шебекинском округе в селе Середа с беспилотника сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – 4. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два минометных снаряда. "В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – 3 и 8 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов связи", - отметил глава области. В Краснояружском районе окраины сел Теребрено и Староселье 11 раз обстреляли из артиллерии. Также в Староселье с беспилотника сбросили одно взрывное устройство. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230916/pogibshaya-1896755844.html

https://ria.ru/20230917/konflikt-1896786499.html

https://ria.ru/20230917/lozh-1896776872.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия