ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более ста раз
ВСУ за сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области более ста раз
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, кроме того, были совершены четыре атаки украинскими дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 16 сентября. В субботу украинские военные выпустили 105 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе 8 устройств было сброшено с беспилотников. Села в Борисовском районе и Валуйском округе были атакованы украинскими дронами-камикадзе. Также в Валуйском округе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. В результате обстрела промышленного предприятия в Шебекино водитель грузовика получил легкие ранения, госпитализация не потребовалась. Интенсивность обстрелов возросла по сравнению с предыдущим днем, когда было их было зафиксировано 30.
"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – установлено 3 и 7 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также поврежден один легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, в Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка была атака с помощью дрона-камикадзе. В Белгородском районе по селам Наумовка, Журавлевка и хутору Валковский выпущено в сумме 24 артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе 3 раза из миномета и 10 раз из гранатомета обстреляли хутор Старый.
По городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Как ранее информировал глава региона, водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение, госпитализация ему не потребовалась. В результате обстрела повреждены здания на одном из промышленных предприятий и три грузовых автомобиля. Также в Шебекинском округе в селе Середа с беспилотника сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – 4. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два минометных снаряда.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – 3 и 8 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов связи", - отметил глава области.
В Краснояружском районе окраины сел Теребрено и Староселье 11 раз обстреляли из артиллерии. Также в Староселье с беспилотника сбросили одно взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.