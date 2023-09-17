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СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2023
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17:43 17.09.2023 (обновлено: 17:46 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896830247.html
СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И на Мальте обсудили возможность встречи американского президента Джо... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:43
2023-09-17T17:46
в мире
китай
сша
ван и (политик)
джейк салливан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И на Мальте обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отношения Вашингтона и Пекина, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И встретились на Мальте, где обсудили возможную встречу лидеров и другие вопросы отношений", - говорится в публикации. В Белом доме позднее уточнили, что Салливан и Ван И обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы глобальной и региональной безопасности."Стороны обсудили ключевые вопросы отношений США и Китая, темы глобальной и региональной безопасности… войну против Украины, ситуацию в (Тайваньском - ред.) проливе", - указано в сообщении.Уточняется, что встреча прошла с 16 по 17 сентября и стала частью "продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий коммуникаций и ответственного управления отношениями".Ранее в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД КНР посетит Российскую Федерацию 18 сентября, где проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895373404.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик), джейк салливан, джо байден
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Джейк Салливан, Джо Байден
СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

Блумберг: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И на Мальте обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отношения Вашингтона и Пекина, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И встретились на Мальте, где обсудили возможную встречу лидеров и другие вопросы отношений", - говорится в публикации.
В Белом доме позднее уточнили, что Салливан и Ван И обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы глобальной и региональной безопасности.
"Стороны обсудили ключевые вопросы отношений США и Китая, темы глобальной и региональной безопасности… войну против Украины, ситуацию в (Тайваньском - ред.) проливе", - указано в сообщении.
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Уточняется, что встреча прошла с 16 по 17 сентября и стала частью "продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий коммуникаций и ответственного управления отношениями".
Ранее в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД КНР посетит Российскую Федерацию 18 сентября, где проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
 
В миреКитайСШАВан И (политик)Джейк СалливанДжо Байден
 
 
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