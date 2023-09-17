https://ria.ru/20230917/vstrecha-1896830247.html

СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2023

СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И на Мальте обсудили возможность встречи американского президента Джо... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:43

2023-09-17T17:43

2023-09-17T17:46

в мире

китай

сша

ван и (политик)

джейк салливан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И на Мальте обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отношения Вашингтона и Пекина, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И встретились на Мальте, где обсудили возможную встречу лидеров и другие вопросы отношений", - говорится в публикации. В Белом доме позднее уточнили, что Салливан и Ван И обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы глобальной и региональной безопасности."Стороны обсудили ключевые вопросы отношений США и Китая, темы глобальной и региональной безопасности… войну против Украины, ситуацию в (Тайваньском - ред.) проливе", - указано в сообщении.Уточняется, что встреча прошла с 16 по 17 сентября и стала частью "продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий коммуникаций и ответственного управления отношениями".Ранее в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД КНР посетит Российскую Федерацию 18 сентября, где проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895373404.html

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, ван и (политик), джейк салливан, джо байден