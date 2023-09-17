СМИ: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
Блумберг: Салливан и Ван И обсудили возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И на Мальте обсудили возможность встречи американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отношения Вашингтона и Пекина, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И встретились на Мальте, где обсудили возможную встречу лидеров и другие вопросы отношений", - говорится в публикации.
В Белом доме позднее уточнили, что Салливан и Ван И обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы глобальной и региональной безопасности.
"Стороны обсудили ключевые вопросы отношений США и Китая, темы глобальной и региональной безопасности… войну против Украины, ситуацию в (Тайваньском - ред.) проливе", - указано в сообщении.
Уточняется, что встреча прошла с 16 по 17 сентября и стала частью "продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий коммуникаций и ответственного управления отношениями".
Ранее в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД КНР посетит Российскую Федерацию 18 сентября, где проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.