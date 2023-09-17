https://ria.ru/20230917/voyna-1896859581.html
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем - РИА Новости, 17.09.2023
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем
США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:01
2023-09-17T22:01
2023-09-17T22:01
китай
в мире
марк милли
пентагон
сша
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. "Нам следует делать все возможное, чтобы избежать открытого вооруженного конфликта с Китаем", - заявил он в интервью телеканалу CNN. Милли добавил, США уже участвовали в двух "войнах великих держав", пояснив, что говорит о Первой и Второй мировых войнах, а подобного конфликта с КНР случиться не должно. В то же время, по оценкам американского военачальника, в случае "китайского вторжения на Тайвань" Вашингтон будет в состоянии его отразить. Милли отметил, что США желают "мирного разрешения" ситуации между КНР и Тайванем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html
https://ria.ru/20230916/atacms-1896656894.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f948528a96122c6858cc532dae3a3539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, марк милли, пентагон, сша, тайвань
Китай, В мире, Марк Милли, Пентагон, США, Тайвань
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем
Генерал Милли: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем