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Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем - РИА Новости, 17.09.2023
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22:01 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/voyna-1896859581.html
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем - РИА Новости, 17.09.2023
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем
США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:01
2023-09-17T22:01
китай
в мире
марк милли
пентагон
сша
тайвань
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. "Нам следует делать все возможное, чтобы избежать открытого вооруженного конфликта с Китаем", - заявил он в интервью телеканалу CNN. Милли добавил, США уже участвовали в двух "войнах великих держав", пояснив, что говорит о Первой и Второй мировых войнах, а подобного конфликта с КНР случиться не должно. В то же время, по оценкам американского военачальника, в случае "китайского вторжения на Тайвань" Вашингтон будет в состоянии его отразить. Милли отметил, что США желают "мирного разрешения" ситуации между КНР и Тайванем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html
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китай, в мире, марк милли, пентагон, сша, тайвань
Китай, В мире, Марк Милли, Пентагон, США, Тайвань
Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем

Генерал Милли: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
«
"Нам следует делать все возможное, чтобы избежать открытого вооруженного конфликта с Китаем", - заявил он в интервью телеканалу CNN.
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Милли добавил, США уже участвовали в двух "войнах великих держав", пояснив, что говорит о Первой и Второй мировых войнах, а подобного конфликта с КНР случиться не должно.
В то же время, по оценкам американского военачальника, в случае "китайского вторжения на Тайвань" Вашингтон будет в состоянии его отразить. Милли отметил, что США желают "мирного разрешения" ситуации между КНР и Тайванем.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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