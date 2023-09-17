https://ria.ru/20230917/voyna-1896859581.html

Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем

Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем - РИА Новости, 17.09.2023

Пентагон: США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем

США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:01

2023-09-17T22:01

2023-09-17T22:01

китай

в мире

марк милли

пентагон

сша

тайвань

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем, считает председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. "Нам следует делать все возможное, чтобы избежать открытого вооруженного конфликта с Китаем", - заявил он в интервью телеканалу CNN. Милли добавил, США уже участвовали в двух "войнах великих держав", пояснив, что говорит о Первой и Второй мировых войнах, а подобного конфликта с КНР случиться не должно. В то же время, по оценкам американского военачальника, в случае "китайского вторжения на Тайвань" Вашингтон будет в состоянии его отразить. Милли отметил, что США желают "мирного разрешения" ситуации между КНР и Тайванем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230917/kontrastuplenie-1896852205.html

https://ria.ru/20230916/atacms-1896656894.html

китай

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китай, в мире, марк милли, пентагон, сша, тайвань