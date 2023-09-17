https://ria.ru/20230917/voyna-1896834815.html

Лукашенко заявил, что никакой войны в Белоруссии не будет

Лукашенко заявил, что никакой войны в Белоруссии не будет - РИА Новости, 17.09.2023

Лукашенко заявил, что никакой войны в Белоруссии не будет

Никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко в воскресенье на патриотическом форуме... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:17

2023-09-17T18:17

2023-09-17T18:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко в воскресенье на патриотическом форуме "Мы - белорусы!". "Никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, это невозможно. Потому что это невозможно. Мы - самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями - "Вагнером " и так далее - мы не размахиваем и никому не угрожаем", — цитирует белорусского лидера Белта."Но, если не дай бог что случится, мы все станем Брестской крепостью", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896833744.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко