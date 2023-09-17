https://ria.ru/20230917/volodin-1896838707.html

Володин рассказал о важности нейтралитета Украины

Володин рассказал о важности нейтралитета Украины - РИА Новости, 17.09.2023

Володин рассказал о важности нейтралитета Украины

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил представителям Молодежного парламента о важности того, чтобы Украина стала нейтральным государством, а также... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:56

2023-09-17T18:56

2023-09-17T20:16

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молодежный парламент при госдуме рф

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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил представителям Молодежного парламента о важности того, чтобы Украина стала нейтральным государством, а также того, чтобы все цели спецоперации были выполнены. "Мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Альянс продвинулся на Украину, вышел практически к нашим границам, не захотел давать гарантии безопасности, а украинцы сегодня для них лишь расходный материал. Поэтому нам важно и, если хотите, судьбоносно, чтобы на Украине решены были все задачи, которые там поставлены. Достигнуть цели, о которых мы все говорили - общество объединилось вокруг президента в решении именно этих задач… Нам важно, чтобы Украина была нейтральным государством, и мы с вами могли бы чувствовать себя спокойно. Нам надо сделать все для обеспечения скорейшей победы. Победа принесет мир и на украинскую землю", - сообщил Володин в преддверии первого заседания Молодежного парламента. Спикер Госдумы также сказал, что обществу нужен культ защиты отечества. "Если только в обществе не будет создан культ необходимости защиты своего отечества, никакие законы не помогут", - заявил он. Как отметил ранее Володин, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в вооруженных силах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вячеслав володин, госдума рф, нато, россия, молодежный парламент при госдуме рф