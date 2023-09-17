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Володин рассказал о важности нейтралитета Украины - РИА Новости, 17.09.2023
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18:56 17.09.2023 (обновлено: 20:16 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/volodin-1896838707.html
Володин рассказал о важности нейтралитета Украины
Володин рассказал о важности нейтралитета Украины - РИА Новости, 17.09.2023
Володин рассказал о важности нейтралитета Украины
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил представителям Молодежного парламента о важности того, чтобы Украина стала нейтральным государством, а также... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:56
2023-09-17T20:16
в мире
украина
вячеслав володин
госдума рф
нато
россия
молодежный парламент при госдуме рф
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил представителям Молодежного парламента о важности того, чтобы Украина стала нейтральным государством, а также того, чтобы все цели спецоперации были выполнены. "Мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Альянс продвинулся на Украину, вышел практически к нашим границам, не захотел давать гарантии безопасности, а украинцы сегодня для них лишь расходный материал. Поэтому нам важно и, если хотите, судьбоносно, чтобы на Украине решены были все задачи, которые там поставлены. Достигнуть цели, о которых мы все говорили - общество объединилось вокруг президента в решении именно этих задач… Нам важно, чтобы Украина была нейтральным государством, и мы с вами могли бы чувствовать себя спокойно. Нам надо сделать все для обеспечения скорейшей победы. Победа принесет мир и на украинскую землю", - сообщил Володин в преддверии первого заседания Молодежного парламента. Спикер Госдумы также сказал, что обществу нужен культ защиты отечества. "Если только в обществе не будет создан культ необходимости защиты своего отечества, никакие законы не помогут", - заявил он. Как отметил ранее Володин, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в вооруженных силах.
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в мире, украина, вячеслав володин, госдума рф, нато, россия, молодежный парламент при госдуме рф
В мире, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, НАТО, Россия, Молодежный парламент при Госдуме РФ
Володин рассказал о важности нейтралитета Украины

Володин рассказал членам Молодежного парламента о важности нейтралитета Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил представителям Молодежного парламента о важности того, чтобы Украина стала нейтральным государством, а также того, чтобы все цели спецоперации были выполнены.
«
"Мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Альянс продвинулся на Украину, вышел практически к нашим границам, не захотел давать гарантии безопасности, а украинцы сегодня для них лишь расходный материал. Поэтому нам важно и, если хотите, судьбоносно, чтобы на Украине решены были все задачи, которые там поставлены. Достигнуть цели, о которых мы все говорили - общество объединилось вокруг президента в решении именно этих задач… Нам важно, чтобы Украина была нейтральным государством, и мы с вами могли бы чувствовать себя спокойно. Нам надо сделать все для обеспечения скорейшей победы. Победа принесет мир и на украинскую землю", - сообщил Володин в преддверии первого заседания Молодежного парламента.
Спикер Госдумы также сказал, что обществу нужен культ защиты отечества.
«
"Если только в обществе не будет создан культ необходимости защиты своего отечества, никакие законы не помогут", - заявил он.
Как отметил ранее Володин, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в вооруженных силах.
Заседание Молодежного парламента при Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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В миреУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФНАТОРоссияМолодежный парламент при Госдуме РФ
 
 
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