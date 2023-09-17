Володин рассказал о важности нейтралитета Украины
Володин рассказал членам Молодежного парламента о важности нейтралитета Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
АНОСИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил представителям Молодежного парламента о важности того, чтобы Украина стала нейтральным государством, а также того, чтобы все цели спецоперации были выполнены.
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"Мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Альянс продвинулся на Украину, вышел практически к нашим границам, не захотел давать гарантии безопасности, а украинцы сегодня для них лишь расходный материал. Поэтому нам важно и, если хотите, судьбоносно, чтобы на Украине решены были все задачи, которые там поставлены. Достигнуть цели, о которых мы все говорили - общество объединилось вокруг президента в решении именно этих задач… Нам важно, чтобы Украина была нейтральным государством, и мы с вами могли бы чувствовать себя спокойно. Нам надо сделать все для обеспечения скорейшей победы. Победа принесет мир и на украинскую землю", - сообщил Володин в преддверии первого заседания Молодежного парламента.
Спикер Госдумы также сказал, что обществу нужен культ защиты отечества.
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"Если только в обществе не будет создан культ необходимости защиты своего отечества, никакие законы не помогут", - заявил он.
Как отметил ранее Володин, приоритет при направлении в Молодежный парламент будет отдаваться участникам специальной военной операции, отслужившим в вооруженных силах.