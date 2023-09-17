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На юге Москвы внедорожник устроил около десяти аварий
На юге Москвы внедорожник устроил около десяти аварий - РИА Новости, 17.09.2023
На юге Москвы внедорожник устроил около десяти аварий
Водитель внедорожника, по предварительным данным, устроил около десяти аварий на юге Москвы и скрылся, его задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T01:05
2023-09-17T01:05
2023-09-17T01:47
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Водитель внедорожника, по предварительным данным, устроил около десяти аварий на юге Москвы и скрылся, его задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В полицию поступило сообщение о ДТП на Липецкой улице, ЮАО. Прибывшими на место происшествия полицейским предварительно установлено, что водитель внедорожника по пути следования совершил около десяти ДТП с транспортными средствами и скрылся. Пострадавших нет. Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области", – сказал собеседник агентства.Полицейские проводят проверку, по результатам которой "мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом".
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москва, происшествия
На юге Москвы внедорожник устроил около десяти аварий
В Москве задержали водителя внедорожника, устроившего около десяти аварий
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Водитель внедорожника, по предварительным данным, устроил около десяти аварий на юге Москвы и скрылся, его задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В полицию поступило сообщение о ДТП на Липецкой улице, ЮАО. Прибывшими на место происшествия полицейским предварительно установлено, что водитель внедорожника по пути следования совершил около десяти ДТП с транспортными средствами и скрылся. Пострадавших нет. Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области", – сказал собеседник агентства.
В Подмосковье водитель застрелил полицейского, уходя от погони
Полицейские проводят проверку, по результатам которой "мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом".