https://ria.ru/20230917/vizit-1896863154.html

Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию

Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 17.09.2023

Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:30

2023-09-17T22:30

2023-09-17T22:30

россия

пхеньян

амурская область

александр мацегора

ким чен ын

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире "Соловьев Live". "В этот раз у нас было тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов. Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И поэтому вопросов было очень много, вопросов, связанных с протоколом, с безопасностью, с транспортными всякими передвижениями, инфраструктурными делами", - рассказал посол."В итоге, как мне показалось, больших проблем не было. Я бы не сказал, может быть, что без сучка и задоринки - так никогда не бывает, но никаких больших проблем не было, все получилось очень хорошо", - поделился дипломат. Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил свой официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896861008.html

россия

пхеньян

амурская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, пхеньян, амурская область, александр мацегора, ким чен ын, владимир путин