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Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию
Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:30
2023-09-17T22:30
2023-09-17T22:30
россия
пхеньян
амурская область
александр мацегора
ким чен ын
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире "Соловьев Live". "В этот раз у нас было тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов. Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И поэтому вопросов было очень много, вопросов, связанных с протоколом, с безопасностью, с транспортными всякими передвижениями, инфраструктурными делами", - рассказал посол."В итоге, как мне показалось, больших проблем не было. Я бы не сказал, может быть, что без сучка и задоринки - так никогда не бывает, но никаких больших проблем не было, все получилось очень хорошо", - поделился дипломат. Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил свой официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, пхеньян, амурская область, александр мацегора, ким чен ын, владимир путин
Россия, Пхеньян, Амурская область, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию
Посол в КНДР Мацегора: визит Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро