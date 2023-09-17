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Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
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22:30 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vizit-1896863154.html
Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию
Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:30
2023-09-17T22:30
россия
пхеньян
амурская область
александр мацегора
ким чен ын
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире "Соловьев Live". "В этот раз у нас было тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов. Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И поэтому вопросов было очень много, вопросов, связанных с протоколом, с безопасностью, с транспортными всякими передвижениями, инфраструктурными делами", - рассказал посол."В итоге, как мне показалось, больших проблем не было. Я бы не сказал, может быть, что без сучка и задоринки - так никогда не бывает, но никаких больших проблем не было, все получилось очень хорошо", - поделился дипломат. Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил свой официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным.
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пхеньян
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россия, пхеньян, амурская область, александр мацегора, ким чен ын, владимир путин
Россия, Пхеньян, Амурская область, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Посол в КНДР рассказал, как готовился визит Ким Чен Ына в Россию

Посол в КНДР Мацегора: визит Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро

© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края | Перейти в медиабанкВизит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Администрации Приморского края
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Визит лидера КНДР Ким Чен Ын в Россию
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был подготовлен очень быстро, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в эфире "Соловьев Live".
«
"В этот раз у нас было тесное взаимодействие в рамках подготовки визитов. Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И поэтому вопросов было очень много, вопросов, связанных с протоколом, с безопасностью, с транспортными всякими передвижениями, инфраструктурными делами", - рассказал посол.
«
"В итоге, как мне показалось, больших проблем не было. Я бы не сказал, может быть, что без сучка и задоринки - так никогда не бывает, но никаких больших проблем не было, все получилось очень хорошо", - поделился дипломат.
Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, а в воскресенье завершил свой официальный визит в Россию. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Вчера, 22:12
 
РоссияПхеньянАмурская областьАлександр МацегораКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
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