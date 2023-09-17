https://ria.ru/20230917/vizit-1896862150.html
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике - РИА Новости, 17.09.2023
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:23
2023-09-17T22:23
2023-09-17T22:23
политика
россия
пхеньян
дальний восток
ким чен ын
александр мацегора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896035735_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_d5241d9475cfa330ef1b0db6f44c681f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, в эфире "Соловьев Live"."Мы в поезде разговаривали, обсуждали. Строили планы на будущее, причем очень-очень предметно. Буквально, я один маленький пример приведу, во время одного из посещений, там товарищ Ким Чен Ын попросил подойти меня поближе, сказал: "вот, вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в области гидроэнергетики", некоторые вопросы конкретные передо мной поставил, попросил оказать содействие, когда я вернусь в Пхеньян и уже приступлю к исполнению своих обязанностей в качестве посла", - сказал Мацегора."То есть очень всё предметно, очень всё предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.
https://ria.ru/20230917/vizit-1896861008.html
россия
пхеньян
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896035735_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32115d19af92b32ded8baacc4bf73fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, пхеньян, дальний восток, ким чен ын, александр мацегора
Политика, Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Ким Чен Ын, Александр Мацегора
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике
Мацегора: Ким Чен Ын поднимал вопрос сотрудничества с Россией в гидроэнергетике