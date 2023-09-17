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Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике - РИА Новости, 17.09.2023
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22:23 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/vizit-1896862150.html
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике - РИА Новости, 17.09.2023
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:23
2023-09-17T22:23
политика
россия
пхеньян
дальний восток
ким чен ын
александр мацегора
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, в эфире "Соловьев Live"."Мы в поезде разговаривали, обсуждали. Строили планы на будущее, причем очень-очень предметно. Буквально, я один маленький пример приведу, во время одного из посещений, там товарищ Ким Чен Ын попросил подойти меня поближе, сказал: "вот, вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в области гидроэнергетики", некоторые вопросы конкретные передо мной поставил, попросил оказать содействие, когда я вернусь в Пхеньян и уже приступлю к исполнению своих обязанностей в качестве посла", - сказал Мацегора."То есть очень всё предметно, очень всё предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.
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пхеньян
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политика, россия, пхеньян, дальний восток, ким чен ын, александр мацегора
Политика, Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Ким Чен Ын, Александр Мацегора
Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике

Мацегора: Ким Чен Ын поднимал вопрос сотрудничества с Россией в гидроэнергетике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, в эфире "Соловьев Live".
«
"Мы в поезде разговаривали, обсуждали. Строили планы на будущее, причем очень-очень предметно. Буквально, я один маленький пример приведу, во время одного из посещений, там товарищ Ким Чен Ын попросил подойти меня поближе, сказал: "вот, вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в области гидроэнергетики", некоторые вопросы конкретные передо мной поставил, попросил оказать содействие, когда я вернусь в Пхеньян и уже приступлю к исполнению своих обязанностей в качестве посла", - сказал Мацегора.
«
"То есть очень всё предметно, очень всё предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Вчера, 22:12
 
ПолитикаРоссияПхеньянДальний ВостокКим Чен ЫнАлександр Мацегора
 
 
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