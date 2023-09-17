https://ria.ru/20230917/vizit-1896862150.html

Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике

Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике - РИА Новости, 17.09.2023

Посол: Ким Чен Ын поднимал в России вопрос сотрудничества в гидроэнергетике

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:23

2023-09-17T22:23

2023-09-17T22:23

политика

россия

пхеньян

дальний восток

ким чен ын

александр мацегора

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию поднимал вопрос о сотрудничестве в гидроэнергетике, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку, в эфире "Соловьев Live"."Мы в поезде разговаривали, обсуждали. Строили планы на будущее, причем очень-очень предметно. Буквально, я один маленький пример приведу, во время одного из посещений, там товарищ Ким Чен Ын попросил подойти меня поближе, сказал: "вот, вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в области гидроэнергетики", некоторые вопросы конкретные передо мной поставил, попросил оказать содействие, когда я вернусь в Пхеньян и уже приступлю к исполнению своих обязанностей в качестве посла", - сказал Мацегора."То есть очень всё предметно, очень всё предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896861008.html

россия

пхеньян

дальний восток

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, пхеньян, дальний восток, ким чен ын, александр мацегора