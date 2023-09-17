https://ria.ru/20230917/vizit-1896861008.html

Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР

Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР - РИА Новости, 17.09.2023

Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, у стран обширные планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:12

2023-09-17T22:12

2023-09-17T22:18

россия

пхеньян

дальний восток

александр мацегора

ким чен ын

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, у стран обширные планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал северокорейского лидера в ходе поездки на Дальний Восток, в эфире "Соловьев Live"."Когда мы провожали товарища Ким Чен Ына и делегацию здесь, на Артемовском полустанке, по-моему, как мне показалось, он остался доволен", - сказал посол."Всё очень предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.

https://ria.ru/20230917/shoygu-1896785068.html

россия

пхеньян

дальний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пхеньян, дальний восток, александр мацегора, ким чен ын