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Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР - РИА Новости, 17.09.2023
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22:12 17.09.2023 (обновлено: 22:18 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/vizit-1896861008.html
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР - РИА Новости, 17.09.2023
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, у стран обширные планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:12
2023-09-17T22:18
россия
пхеньян
дальний восток
александр мацегора
ким чен ын
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, у стран обширные планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал северокорейского лидера в ходе поездки на Дальний Восток, в эфире "Соловьев Live"."Когда мы провожали товарища Ким Чен Ына и делегацию здесь, на Артемовском полустанке, по-моему, как мне показалось, он остался доволен", - сказал посол."Всё очень предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.
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россия, пхеньян, дальний восток, александр мацегора, ким чен ын
Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Александр Мацегора, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР

Посол в КНДР выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, у стран обширные планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал северокорейского лидера в ходе поездки на Дальний Восток, в эфире "Соловьев Live".
«
"Когда мы провожали товарища Ким Чен Ына и делегацию здесь, на Артемовском полустанке, по-моему, как мне показалось, он остался доволен", - сказал посол.
«
"Всё очень предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу на аэродроме Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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РоссияПхеньянДальний ВостокАлександр МацегораКим Чен Ын
 
 
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