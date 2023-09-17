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Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР - РИА Новости, 17.09.2023
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, у стран обширные планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:12
2023-09-17T22:12
2023-09-17T22:18
россия
пхеньян
дальний восток
александр мацегора
ким чен ын
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, у стран обширные планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал северокорейского лидера в ходе поездки на Дальний Восток, в эфире "Соловьев Live"."Когда мы провожали товарища Ким Чен Ына и делегацию здесь, на Артемовском полустанке, по-моему, как мне показалось, он остался доволен", - сказал посол."Всё очень предметно. Планы достаточно обширно строятся на будущее", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, дальний восток, александр мацегора, ким чен ын
Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Александр Мацегора, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Посол в КНДР выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию