https://ria.ru/20230917/vizit-1896764598.html

Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию - РИА Новости, 17.09.2023

Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который находится в России, похоже, доволен этим визитом, заявил журналистам посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T03:29

2023-09-17T03:29

2023-09-17T03:51

россия

москва

ким чен ын

александр мацегора

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который находится в России, похоже, доволен этим визитом, заявил журналистам посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора."Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита, хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается", - сказал Мацегора журналистам.

https://ria.ru/20230916/balet-1896712307.html

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