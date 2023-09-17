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Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию
Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын, который находится в России, похоже, доволен этим визитом, заявил журналистам посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:29
2023-09-17T03:29
2023-09-17T03:51
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который находится в России, похоже, доволен этим визитом, заявил журналистам посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора."Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита, хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается", - сказал Мацегора журналистам.
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россия, москва, ким чен ын, александр мацегора
Россия, Москва, Ким Чен Ын, Александр Мацегора
Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию
Посол в Пхеньяне Мацегора: лидер КНДР Ким Чен Ын доволен визитом в Россию
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который находится в России, похоже, доволен этим визитом, заявил журналистам посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.
"Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита, хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается", - сказал Мацегора журналистам.
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