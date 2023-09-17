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Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище - РИА Новости, 17.09.2023
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05:44 17.09.2023 (обновлено: 06:19 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/vertolet-1896769450.html
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище - РИА Новости, 17.09.2023
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище
Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:44
2023-09-17T06:19
измир
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.Связь с экипажем прервалась 16 сентября в 23.53 по местному времени (совпадает с мск)."После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - написал министр в соцсети X (бывший Twitter).В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, добавил Юмаклы.
https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html
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измир, в мире, турция
Измир, В мире, Турция
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище

Тушивший пожары в Измире вертолет упал в водохранилище, одного человека спасли

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
Связь с экипажем прервалась 16 сентября в 23.53 по местному времени (совпадает с мск).
«
"После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - написал министр в соцсети X (бывший Twitter).
В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, добавил Юмаклы.
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