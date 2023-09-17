https://ria.ru/20230917/vertolet-1896769450.html

Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище

Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище - РИА Новости, 17.09.2023

Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище

Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T05:44

2023-09-17T05:44

2023-09-17T06:19

измир

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.Связь с экипажем прервалась 16 сентября в 23.53 по местному времени (совпадает с мск)."После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - написал министр в соцсети X (бывший Twitter).В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, добавил Юмаклы.

https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html

измир

турция

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