https://ria.ru/20230917/vertolet-1896769450.html
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище - РИА Новости, 17.09.2023
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище
Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:44
2023-09-17T05:44
2023-09-17T06:19
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СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.Связь с экипажем прервалась 16 сентября в 23.53 по местному времени (совпадает с мск)."После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - написал министр в соцсети X (бывший Twitter).В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, добавил Юмаклы.
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измир, в мире, турция
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет рухнул в водохранилище
Тушивший пожары в Измире вертолет упал в водохранилище, одного человека спасли
СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
Связь с экипажем прервалась 16 сентября в 23.53 по местному времени (совпадает с мск).
«
"После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - написал министр в соцсети X (бывший Twitter).
В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, добавил Юмаклы.
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