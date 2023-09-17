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"Условия капитуляции". В США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
"Условия капитуляции". В США раскрыли, как закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 17.09.2023
"Условия капитуляции". В США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, которые продиктует Россия, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:20
2023-09-17T21:20
2023-09-17T21:29
политика
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скотт риттер
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, которые продиктует Россия, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Конфликт закончится победой России, которая продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует", — спрогнозировал эксперт.По словам Риттера, Киев окажется в таком положении из-за нежелания признать действительность, которая заключается в том, что ВСУ не могут нанести поражение России и захватить у нее территории.Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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политика, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Условия капитуляции". В США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия продиктует свои условия мира на Украине