https://ria.ru/20230917/uragan-1896772611.html

В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана - РИА Новости, 17.09.2023

В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T07:29

2023-09-17T07:29

2023-09-17T07:29

канада

новая шотландия

сша

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132733/44/1327334494_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_dad28498f9191017a4e518186dedeb67.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну урагана "Ли", следует из данных портала poweroutage.ca, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории Канады. Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщал, что ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов. По данным портала, в Новой Шотландии без электроснабжения остаются порядка 119,6 тысячи потребителей, в Нью-Брансуике - более 12,6 тысячи. Президент США Джо Байден в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом "Ли". Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20230831/snimki-1893379056.html

https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

канада

новая шотландия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, новая шотландия, сша, джо байден, в мире