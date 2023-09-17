https://ria.ru/20230917/uragan-1896772611.html
В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана
В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана - РИА Новости, 17.09.2023
В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана
Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T07:29
2023-09-17T07:29
2023-09-17T07:29
канада
новая шотландия
сша
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132733/44/1327334494_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_dad28498f9191017a4e518186dedeb67.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну урагана "Ли", следует из данных портала poweroutage.ca, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории Канады. Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщал, что ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов. По данным портала, в Новой Шотландии без электроснабжения остаются порядка 119,6 тысячи потребителей, в Нью-Брансуике - более 12,6 тысячи. Президент США Джо Байден в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом "Ли". Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20230831/snimki-1893379056.html
https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html
канада
новая шотландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132733/44/1327334494_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_543a0590a77d15b372880504b6311977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, новая шотландия, сша, джо байден, в мире
Канада, Новая Шотландия, США, Джо Байден, В мире
В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана
Ураган "Ли" оставил без электричества более 130 тысяч человек на востоке Канады
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну урагана "Ли", следует из данных портала poweroutage.ca
, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории Канады.
Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщал, что ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.
Опубликованы спутниковые снимки последствий урагана во Флориде
По данным портала, в Новой Шотландии без электроснабжения остаются порядка 119,6 тысячи потребителей, в Нью-Брансуике - более 12,6 тысячи.
Президент США Джо Байден
в субботу формально объявил о чрезвычайной ситуации в штате Массачусетс
в период с 15 по 17 сентября и гарантировал оказание ему федеральной помощи в связи с ураганом "Ли".
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
Ученый сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы