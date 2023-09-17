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В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну - РИА Новости, 17.09.2023
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03:12 17.09.2023 (обновлено: 04:06 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/ukraina-1896764088.html
В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну
В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну - РИА Новости, 17.09.2023
В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну
Украина скрывает данные о численности населения страны, при этом как народ украинцы находятся "под угрозой исчезновения", заявил в беседе с Nihon Keizai бывший... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:12
2023-09-17T04:06
в мире
украина
япония
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украина скрывает данные о численности населения страны, при этом как народ украинцы находятся "под угрозой исчезновения", заявил в беседе с Nihon Keizai бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато.Политолог назвал "ужасными прецедентами" случаи, когда украинцы дают чиновникам взятки, чтобы избежать отправки на фронт. "Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна", - указал он.По его словам, "ни у никого нет точной информации": если в 1991 году на Украине проживали 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов."Вот почему на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста", - заметил Сато.Кроме того, напомнил он, коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. "Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная", - добавил политолог.В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, япония
В мире, Украина, Япония
В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну

Политолог Сато заявил, что население Украины находится под угрозой исчезновения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украина скрывает данные о численности населения страны, при этом как народ украинцы находятся "под угрозой исчезновения", заявил в беседе с Nihon Keizai бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато.
Политолог назвал "ужасными прецедентами" случаи, когда украинцы дают чиновникам взятки, чтобы избежать отправки на фронт. "Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна", - указал он.
По его словам, "ни у никого нет точной информации": если в 1991 году на Украине проживали 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов.
"Вот почему на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста", - заметил Сато.
Кроме того, напомнил он, коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. "Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная", - добавил политолог.
В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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