https://ria.ru/20230917/ukraina-1896764088.html

В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну

В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну - РИА Новости, 17.09.2023

В Японии раскрыли хранимую Украиной страшную тайну

Украина скрывает данные о численности населения страны, при этом как народ украинцы находятся "под угрозой исчезновения", заявил в беседе с Nihon Keizai бывший... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T03:12

2023-09-17T03:12

2023-09-17T04:06

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Украина скрывает данные о численности населения страны, при этом как народ украинцы находятся "под угрозой исчезновения", заявил в беседе с Nihon Keizai бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато.Политолог назвал "ужасными прецедентами" случаи, когда украинцы дают чиновникам взятки, чтобы избежать отправки на фронт. "Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна", - указал он.По его словам, "ни у никого нет точной информации": если в 1991 году на Украине проживали 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов."Вот почему на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста", - заметил Сато.Кроме того, напомнил он, коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. "Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная", - добавил политолог.В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, япония