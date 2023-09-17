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В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма
В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма - РИА Новости, 17.09.2023
В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма
Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы киевских властей "выкурить россиян" с полуострова. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:49
2023-09-17T16:49
2023-09-17T17:26
россия
украина
севастополь
леонид ивлев
алексей данилов
владимир путин
госдума рф
совет национальной безопасности и обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы киевских властей "выкурить россиян" с полуострова."Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима", — сказал он РИА Новости.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинскому радио", что россиян придется "выкурить" из Крыма с помощью оружия, если они не уйдут самостоятельно. Он подтвердил нанесение ракетных ударов по полуострову и добавил, что атаки будут продолжаться.
https://ria.ru/20230916/kvartira-1896664433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма
Депутат Ивлев назвал угрозы секретаря СНБО выкурить россиян из Крыма фашизмом