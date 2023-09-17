https://ria.ru/20230917/ugrozy-1896825063.html

В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма

В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма - РИА Новости, 17.09.2023

В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма

Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы киевских властей "выкурить россиян" с полуострова. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:49

2023-09-17T16:49

2023-09-17T17:26

россия

украина

севастополь

леонид ивлев

алексей данилов

владимир путин

госдума рф

совет национальной безопасности и обороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы киевских властей "выкурить россиян" с полуострова."Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима", — сказал он РИА Новости.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинскому радио", что россиян придется "выкурить" из Крыма с помощью оружия, если они не уйдут самостоятельно. Он подтвердил нанесение ракетных ударов по полуострову и добавил, что атаки будут продолжаться.

https://ria.ru/20230916/kvartira-1896664433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, севастополь, леонид ивлев, алексей данилов, владимир путин, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, оон, республика крым