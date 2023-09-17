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В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма - РИА Новости, 17.09.2023
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16:49 17.09.2023 (обновлено: 17:26 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/ugrozy-1896825063.html
В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма
В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма - РИА Новости, 17.09.2023
В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма
Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы киевских властей "выкурить россиян" с полуострова. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T16:49
2023-09-17T17:26
россия
украина
севастополь
леонид ивлев
алексей данилов
владимир путин
госдума рф
совет национальной безопасности и обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы киевских властей "выкурить россиян" с полуострова.&quot;Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима&quot;, — сказал он РИА Новости.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинскому радио", что россиян придется "выкурить" из Крыма с помощью оружия, если они не уйдут самостоятельно. Он подтвердил нанесение ракетных ударов по полуострову и добавил, что атаки будут продолжаться.
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россия
украина
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россия, украина, севастополь, леонид ивлев, алексей данилов, владимир путин, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, оон, республика крым
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В Госдуме ответили на угрозы киевских властей "выкурить россиян" из Крыма

Депутат Ивлев назвал угрозы секретаря СНБО выкурить россиян из Крыма фашизмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы киевских властей "выкурить россиян" с полуострова.
«

"Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима", — сказал он РИА Новости.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинскому радио", что россиян придется "выкурить" из Крыма с помощью оружия, если они не уйдут самостоятельно. Он подтвердил нанесение ракетных ударов по полуострову и добавил, что атаки будут продолжаться.
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РоссияУкраинаСевастопольЛеонид ИвлевАлексей ДаниловВладимир ПутинГосдума РФСовет национальной безопасности и обороны УкраиныООНРеспублика Крым
 
 
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