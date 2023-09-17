https://ria.ru/20230917/ugar-1896837405.html

Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт

Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2023

Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт

Президент Финляндии Саули Ниинистё, рассказавший о важности сохранения связей с Россией, играет в политической системе страны номинальную роль и не сможет... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:43

2023-09-17T18:43

2023-09-17T18:59

россия

игорь коваль

нато

еврокомиссия

саули ниинисте

финляндия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, рассказавший о важности сохранения связей с Россией, играет в политической системе страны номинальную роль и не сможет повлиять на "антироссийский угар" властей, полагает первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Ранее президент Финляндии в интервью газете New York Times заявил, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения и взаимопонимание с Россией, добавив, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с РФ необходимо будет доверие в качестве гарантии, что "новая война не поджидает за дверью". "Финляндия - наш сосед, и отношения с Россией им, конечно, нужно иметь. Другое дело, что в условиях нынешнего антироссийского угара далеко не все политики имеют возможность так заявить, политики, которые принимают решения. Здесь нужно отметить, что Финляндия - парламентская республика, президент там играет номинальную роль, главный - премьер-министр", - заявил Ковалев РИА Новости. По его словам, в Финляндии все еще превалирует антироссийская риторика на фоне продолжающегося украинского конфликта, одним из элементов эскалации отношений Хельсинки и Москвы стало вступление республики в НАТО. "Думаю, если бы не было украинского конфликта, Финляндия осталась бы вне альянса", - отметил Ковалев. Эксперт считает, что на сегодняшний момент не видно никаких признаков, что западные страны, в том числе Финляндия, изменят антироссийскую риторику или ослабят санкционное давление. "Я бы не ожидал снятие санкций в ближайшее время, наоборот, та же Финляндия присоединилась к странам, которые запретили въезд на свою территорию российских автомобилей. Скорее речь идет об ужесточении санкций, а не о каком-то ослаблении или снятии", - сказал собеседник агентства. Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи: косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Отмечается, что они подпадают под категорию "запрещенный импорт". В Финляндии действуют жесткие ограничения в отношении россиян. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230917/putin-1896816220.html

https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896276698.html

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россия, игорь коваль, нато, еврокомиссия, саули ниинисте, финляндия, москва, владимир путин