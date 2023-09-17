Рейтинг@Mail.ru
Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 17.09.2023 (обновлено: 18:59 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/ugar-1896837405.html
Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт
Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2023
Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт
Президент Финляндии Саули Ниинистё, рассказавший о важности сохранения связей с Россией, играет в политической системе страны номинальную роль и не сможет... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:43
2023-09-17T18:59
россия
игорь коваль
нато
еврокомиссия
саули ниинисте
финляндия
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/14/1552521420_0:1237:2047:2388_1920x0_80_0_0_93ccb25478adc634a7160f59bc8b3f46.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, рассказавший о важности сохранения связей с Россией, играет в политической системе страны номинальную роль и не сможет повлиять на "антироссийский угар" властей, полагает первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Ранее президент Финляндии в интервью газете New York Times заявил, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения и взаимопонимание с Россией, добавив, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с РФ необходимо будет доверие в качестве гарантии, что "новая война не поджидает за дверью". "Финляндия - наш сосед, и отношения с Россией им, конечно, нужно иметь. Другое дело, что в условиях нынешнего антироссийского угара далеко не все политики имеют возможность так заявить, политики, которые принимают решения. Здесь нужно отметить, что Финляндия - парламентская республика, президент там играет номинальную роль, главный - премьер-министр", - заявил Ковалев РИА Новости. По его словам, в Финляндии все еще превалирует антироссийская риторика на фоне продолжающегося украинского конфликта, одним из элементов эскалации отношений Хельсинки и Москвы стало вступление республики в НАТО. "Думаю, если бы не было украинского конфликта, Финляндия осталась бы вне альянса", - отметил Ковалев. Эксперт считает, что на сегодняшний момент не видно никаких признаков, что западные страны, в том числе Финляндия, изменят антироссийскую риторику или ослабят санкционное давление. "Я бы не ожидал снятие санкций в ближайшее время, наоборот, та же Финляндия присоединилась к странам, которые запретили въезд на свою территорию российских автомобилей. Скорее речь идет об ужесточении санкций, а не о каком-то ослаблении или снятии", - сказал собеседник агентства. Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи: косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Отмечается, что они подпадают под категорию "запрещенный импорт". В Финляндии действуют жесткие ограничения в отношении россиян. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230917/putin-1896816220.html
https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896276698.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/14/1552521420_0:1193:2047:2728_1920x0_80_0_0_2a9dd193ff14ea8673ef60250866a194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь коваль, нато, еврокомиссия, саули ниинисте, финляндия, москва, владимир путин
Россия, Игорь Коваль, НАТО, Еврокомиссия, Саули Ниинисте, Финляндия, Москва, Владимир Путин
Лидер Финляндии не изменит "антироссийский угар" властей, считает эксперт

Эксперт: Ниинисте не сможет повлиять на "антироссийский угар" в Финляндии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, рассказавший о важности сохранения связей с Россией, играет в политической системе страны номинальную роль и не сможет повлиять на "антироссийский угар" властей, полагает первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
Ранее президент Финляндии в интервью газете New York Times заявил, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения и взаимопонимание с Россией, добавив, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с РФ необходимо будет доверие в качестве гарантии, что "новая война не поджидает за дверью".
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова
Вчера, 15:32
«
"Финляндия - наш сосед, и отношения с Россией им, конечно, нужно иметь. Другое дело, что в условиях нынешнего антироссийского угара далеко не все политики имеют возможность так заявить, политики, которые принимают решения. Здесь нужно отметить, что Финляндия - парламентская республика, президент там играет номинальную роль, главный - премьер-министр", - заявил Ковалев РИА Новости.
По его словам, в Финляндии все еще превалирует антироссийская риторика на фоне продолжающегося украинского конфликта, одним из элементов эскалации отношений Хельсинки и Москвы стало вступление республики в НАТО. "Думаю, если бы не было украинского конфликта, Финляндия осталась бы вне альянса", - отметил Ковалев.
Эксперт считает, что на сегодняшний момент не видно никаких признаков, что западные страны, в том числе Финляндия, изменят антироссийскую риторику или ослабят санкционное давление. "Я бы не ожидал снятие санкций в ближайшее время, наоборот, та же Финляндия присоединилась к странам, которые запретили въезд на свою территорию российских автомобилей. Скорее речь идет об ужесточении санкций, а не о каком-то ослаблении или снятии", - сказал собеседник агентства.
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи: косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Отмечается, что они подпадают под категорию "запрещенный импорт".
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
Вчера, 14:43
В Финляндии действуют жесткие ограничения в отношении россиян. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Финляндия почти сняла санкции против российского культурного центра
14 сентября, 11:55
 
РоссияИгорь КовальНАТОЕврокомиссияСаули НиинистеФинляндияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала