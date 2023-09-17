https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html
США импортировали рекордный объем удобрений из России
США импортировали рекордный объем удобрений из России - РИА Новости, 17.09.2023
США импортировали рекордный объем удобрений из России
США в январе — июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T08:08
2023-09-17T08:08
2023-09-17T09:44
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США в январе — июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на пять процентов. При этом в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до 54,4 миллиона долларов. Это минимум с августа 2021 года. Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также входят Саудовская Аравия (484,4 миллиона долларов), Израиль (216 миллионов долларов) и Катар (214,2 миллиона долларов). Всего США за январь — июль текущего года сократили импорт удобрений на 22% — до шести миллиардов долларов. При этом американский экспорт в этой категории также упал — на 36%, до 3,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230904/eksport-1894129954.html
https://ria.ru/20230911/udobreniya-1895594084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, россия
США импортировали рекордный объем удобрений из России
США нарастили импорт удобрений из России до рекордных 944 миллионов долларов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США в январе — июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на пять процентов.
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При этом в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до 54,4 миллиона долларов. Это минимум с августа 2021 года.
Россия
заняла второе место по поставкам удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада
, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также входят Саудовская Аравия
(484,4 миллиона долларов), Израиль
(216 миллионов долларов) и Катар
(214,2 миллиона долларов).
Всего США за январь — июль текущего года сократили импорт удобрений на 22% — до шести миллиардов долларов. При этом американский экспорт в этой категории также упал — на 36%, до 3,4 миллиарда долларов.
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