https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html

США импортировали рекордный объем удобрений из России

США импортировали рекордный объем удобрений из России - РИА Новости, 17.09.2023

США импортировали рекордный объем удобрений из России

США в январе — июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:08

2023-09-17T08:08

2023-09-17T09:44

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США в январе — июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на пять процентов. При этом в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до 54,4 миллиона долларов. Это минимум с августа 2021 года. Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также входят Саудовская Аравия (484,4 миллиона долларов), Израиль (216 миллионов долларов) и Катар (214,2 миллиона долларов). Всего США за январь — июль текущего года сократили импорт удобрений на 22% — до шести миллиардов долларов. При этом американский экспорт в этой категории также упал — на 36%, до 3,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230904/eksport-1894129954.html

https://ria.ru/20230911/udobreniya-1895594084.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сша, россия