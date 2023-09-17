https://ria.ru/20230917/udar-1896804364.html

Российские авиация и артиллерия поразили бронетанковый завод в Харькове

Российские авиация и артиллерия поразили бронетанковый завод в Харькове - РИА Новости, 17.09.2023

Российские авиация и артиллерия поразили бронетанковый завод в Харькове

Российские военные поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:32

2023-09-17T13:32

2023-09-17T14:56

россия

харьковский бронетанковый завод

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, сообщили в Минобороны."В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Также в ДНР нанесли удары по украинским командным пунктам."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в министерстве.Помимо этого, в районе Днепровского в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА, а в районе Новоданиловки в Запорожской области — склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.Средства противовоздушной обороны перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковский бронетанковый завод, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, безопасность