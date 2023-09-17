https://ria.ru/20230917/udar-1896804364.html
Российские авиация и артиллерия поразили бронетанковый завод в Харькове
Российские авиация и артиллерия поразили бронетанковый завод в Харькове - РИА Новости, 17.09.2023
Российские авиация и артиллерия поразили бронетанковый завод в Харькове
Российские военные поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:32
2023-09-17T13:32
2023-09-17T14:56
россия
харьковский бронетанковый завод
украинский демократический альянс за реформы (удар)
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, сообщили в Минобороны."В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", — говорится в сводке ведомства.Также в ДНР нанесли удары по украинским командным пунктам."В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в министерстве.Помимо этого, в районе Днепровского в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА, а в районе Новоданиловки в Запорожской области — склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.Средства противовоздушной обороны перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковский бронетанковый завод, украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Харьковский бронетанковый завод, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские авиация и артиллерия поразили бронетанковый завод в Харькове
Минобороны сообщило о поражении цехов бронетанкового завода в Харькове
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, сообщили в Минобороны.
«
"В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", — говорится в сводке ведомства.
Также в ДНР нанесли удары по украинским командным пунктам.
"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в министерстве.
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Помимо этого, в районе Днепровского в Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА, а в районе Новоданиловки в Запорожской области — склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.
Средства противовоздушной обороны перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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