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Минобороны Белоруссии сообщили о масштабных учениях ВС в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2023
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22:56 17.09.2023
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Минобороны Белоруссии сообщили о масштабных учениях ВС в конце сентября
Минобороны Белоруссии сообщили о масштабных учениях ВС в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2023
Минобороны Белоруссии сообщили о масштабных учениях ВС в конце сентября
канала СТВ. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:56
2023-09-17T22:56
безопасность
белоруссия
владимир путин
россия
москва
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Масштабные учения вооруженных сил Белоруссии запланированы на конец сентября, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в воскресном эфире канала СТВ. &quot;Говоря о национальных программах, которые ежегодно проводятся в рамках программ подготовки Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, там классический набор мероприятий подготовки: от взвода, роты, батальона, бригады. И обычно завершается масштабными учениями в масштабе Вооруженных сил&quot;, — рассказал Муравейко.Первый замгоссекретаря уточнил, что в таких учениях принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, а также привлекаются территориальная оборона и народное ополчение. "(Период проведения - ред.) Конец сентября, примерно с 20-го по 26-е", - сообщил он. Муравейко подчеркнул, что, получив от РФ ядерные боеприпасы, белорусские специалисты прошли полный цикл подготовки в России, отработали комплекс мероприятий на тренажерах и на реальных объектах, прошли контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность использовать и применять это оружие. "У нас есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами защищать нашу страну", - заявил представитель Совбеза Белоруссии. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20230905/polsha-1894311044.html
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безопасность, белоруссия, владимир путин, россия, москва
Безопасность, Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Москва
Минобороны Белоруссии сообщили о масштабных учениях ВС в конце сентября

Минобороны Белоруссии: масштабных учениях ВС пройдут в конце сентября

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Масштабные учения вооруженных сил Белоруссии запланированы на конец сентября, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в воскресном эфире канала СТВ.
«

"Говоря о национальных программах, которые ежегодно проводятся в рамках программ подготовки Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, там классический набор мероприятий подготовки: от взвода, роты, батальона, бригады. И обычно завершается масштабными учениями в масштабе Вооруженных сил", — рассказал Муравейко.

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Первый замгоссекретаря уточнил, что в таких учениях принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, а также привлекаются территориальная оборона и народное ополчение. "(Период проведения - ред.) Конец сентября, примерно с 20-го по 26-е", - сообщил он.
Муравейко подчеркнул, что, получив от РФ ядерные боеприпасы, белорусские специалисты прошли полный цикл подготовки в России, отработали комплекс мероприятий на тренажерах и на реальных объектах, прошли контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность использовать и применять это оружие.
«
"У нас есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами защищать нашу страну", - заявил представитель Совбеза Белоруссии.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
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