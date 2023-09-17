Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/turtsiya-1896870639.html
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой соцсети X (бывшая Twitter) Илоном Маском в Нью-Йорке намерен обсудить планируемые инвестиции американского... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:53
2023-09-17T23:53
в мире
турция
илон маск
twitter
оон
генеральная ассамблея оон
сша
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой соцсети X (бывшая Twitter) Илоном Маском в Нью-Йорке намерен обсудить планируемые инвестиции американского предпринимателя в страну, сообщил телеканал TGRT Haber. Ранее сообщалось, что Эрдоган в рамках участия в Генассамблее ООН проведет в Нью-Йорке встречу с Маском. "У президента Эрдогана, отправившегося в США на Генеральную Ассамблею ООН, насыщенная дипломатическая программа. Среди них наиболее яркой является встреча Эрдогана с Илоном Маском... На этой важной встрече, как ожидается, будут обсуждаться планируемые инвестиции Маска в Турцию", - передал телеканал. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее призвал американского предпринимателя Илона Маска раскрыть данные о вмешательстве с помощью Twitter в политическую жизнь Турции в прошлом.
https://ria.ru/20230916/erdogan-1896697020.html
https://ria.ru/20230914/posly-1896229183.html
турция
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7c6d4ac73a0c0faa363534f26ecf3f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, илон маск, twitter, оон, генеральная ассамблея оон, сша, нью-йорк (город), технологии
В мире, Турция, Илон Маск, Twitter, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, Нью-Йорк (город), Технологии
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию

TGRT Haber: Эрдоган хочет обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой соцсети X (бывшая Twitter) Илоном Маском в Нью-Йорке намерен обсудить планируемые инвестиции американского предпринимателя в страну, сообщил телеканал TGRT Haber.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в рамках участия в Генассамблее ООН проведет в Нью-Йорке встречу с Маском.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись
16 сентября, 14:18
«
"У президента Эрдогана, отправившегося в США на Генеральную Ассамблею ООН, насыщенная дипломатическая программа. Среди них наиболее яркой является встреча Эрдогана с Илоном Маском... На этой важной встрече, как ожидается, будут обсуждаться планируемые инвестиции Маска в Турцию", - передал телеканал.
Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее призвал американского предпринимателя Илона Маска раскрыть данные о вмешательстве с помощью Twitter в политическую жизнь Турции в прошлом.
Танжу Бильгич - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Эрдоган назначил новых послов Турции в России и на Украине
14 сентября, 00:39
 
В миреТурцияИлон МаскTwitterООНГенеральная Ассамблея ООНСШАНью-Йорк (город)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала