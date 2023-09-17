https://ria.ru/20230917/turtsiya-1896870639.html

СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию

СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию - РИА Новости, 17.09.2023

СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой соцсети X (бывшая Twitter) Илоном Маском в Нью-Йорке намерен обсудить планируемые инвестиции американского... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T23:53

2023-09-17T23:53

2023-09-17T23:53

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сша

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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой соцсети X (бывшая Twitter) Илоном Маском в Нью-Йорке намерен обсудить планируемые инвестиции американского предпринимателя в страну, сообщил телеканал TGRT Haber. Ранее сообщалось, что Эрдоган в рамках участия в Генассамблее ООН проведет в Нью-Йорке встречу с Маском. "У президента Эрдогана, отправившегося в США на Генеральную Ассамблею ООН, насыщенная дипломатическая программа. Среди них наиболее яркой является встреча Эрдогана с Илоном Маском... На этой важной встрече, как ожидается, будут обсуждаться планируемые инвестиции Маска в Турцию", - передал телеканал. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее призвал американского предпринимателя Илона Маска раскрыть данные о вмешательстве с помощью Twitter в политическую жизнь Турции в прошлом.

https://ria.ru/20230916/erdogan-1896697020.html

https://ria.ru/20230914/posly-1896229183.html

турция

сша

нью-йорк (город)

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