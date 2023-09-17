https://ria.ru/20230917/turtsiya-1896870639.html
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию - РИА Новости, 17.09.2023
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой соцсети X (бывшая Twitter) Илоном Маском в Нью-Йорке намерен обсудить планируемые инвестиции американского... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T23:53
2023-09-17T23:53
2023-09-17T23:53
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой соцсети X (бывшая Twitter) Илоном Маском в Нью-Йорке намерен обсудить планируемые инвестиции американского предпринимателя в страну, сообщил телеканал TGRT Haber. Ранее сообщалось, что Эрдоган в рамках участия в Генассамблее ООН проведет в Нью-Йорке встречу с Маском. "У президента Эрдогана, отправившегося в США на Генеральную Ассамблею ООН, насыщенная дипломатическая программа. Среди них наиболее яркой является встреча Эрдогана с Илоном Маском... На этой важной встрече, как ожидается, будут обсуждаться планируемые инвестиции Маска в Турцию", - передал телеканал. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее призвал американского предпринимателя Илона Маска раскрыть данные о вмешательстве с помощью Twitter в политическую жизнь Турции в прошлом.
https://ria.ru/20230916/erdogan-1896697020.html
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в мире, турция, илон маск, twitter, оон, генеральная ассамблея оон, сша, нью-йорк (город), технологии
В мире, Турция, Илон Маск, Twitter, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, Нью-Йорк (город), Технологии
СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию
TGRT Haber: Эрдоган хочет обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию