Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 17.09.2023 (обновлено: 21:13 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать - РИА Новости, 17.09.2023
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать
Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T19:11
2023-09-17T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_a2bc34d1cc50facf8cf88a3eccc6285c.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.&quot;Новостные издания больше не пишут о войне. &lt;…&gt; Это означает, что Украина проигрывает&quot;, — сказал он.Трамп добавил, что "контрнаступления" ВСУ так и не произошло. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб"."Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль", — отметил он.Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Сам Трамп позднее положительно отреагировал на комментарий Путина. При этом он отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить конфликт за 24 часа на посту президента, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230917/tramp-1896828135.html
https://ria.ru/20230917/srok-1896826104.html
https://ria.ru/20230917/tramp-1896835972.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ceeedb51f5ea8dd85488492bfd4a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать

Трамп: Украина терпит поражение в конфликте, которого могла избежать

© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
«

"Новостные издания больше не пишут о войне. <…> Это означает, что Украина проигрывает", — сказал он.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год
Вчера, 17:20
Трамп добавил, что "контрнаступления" ВСУ так и не произошло. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб".
"Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль", — отметил он.
Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Трамп исключил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году
Вчера, 16:59
Сам Трамп позднее положительно отреагировал на комментарий Путина. При этом он отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить конфликт за 24 часа на посту президента, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.
Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов
Вчера, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала