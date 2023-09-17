https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать - РИА Новости, 17.09.2023

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать

Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:11

2023-09-17T19:11

2023-09-17T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

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дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News."Новостные издания больше не пишут о войне. <…> Это означает, что Украина проигрывает", — сказал он.Трамп добавил, что "контрнаступления" ВСУ так и не произошло. Он выразил уверенность, что Киев изначально мог избежать конфликта, договорившись о признании потери части территорий. По словам экс-президента США, речь идет о "Крыме и других регионах", присоединившихся к России. Он отметил, что в таком случае "никто бы не погиб"."Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль", — отметил он.Владимир Путин 12 сентября на Восточном экономическом форуме позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам президента, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Сам Трамп позднее положительно отреагировал на комментарий Путина. При этом он отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить конфликт за 24 часа на посту президента, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали, что сейчас отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230917/tramp-1896828135.html

https://ria.ru/20230917/srok-1896826104.html

https://ria.ru/20230917/tramp-1896835972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины