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Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов - РИА Новости, 17.09.2023
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18:31 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/tramp-1896835972.html
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов - РИА Новости, 17.09.2023
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:31
2023-09-17T18:31
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от нынешнего главы государства Джо Байдена. "Я никогда не стал бы этого делать. Но Байден так поступает", - сказал Трамп на вопрос, намерен ли он в случае победы на выборах использовать президентские полномочия при назначении нового генпрокурора, чтобы преследовать политических противников. Трамп подчеркнул, что новый генпрокурор, которого он собирается назначить, будет "жестким в отношении преступности и честным". Ранее Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом. Экс-президент уверен, что за его преследованием в США стоит Байден, который, по его словам, "сказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
https://ria.ru/20230917/tramp-1896828135.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов

NBC News: Трамп заявил, что никогда не будет преследовать оппонентов, как Байден

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от нынешнего главы государства Джо Байдена.
«
"Я никогда не стал бы этого делать. Но Байден так поступает", - сказал Трамп на вопрос, намерен ли он в случае победы на выборах использовать президентские полномочия при назначении нового генпрокурора, чтобы преследовать политических противников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год
Вчера, 17:20
Трамп подчеркнул, что новый генпрокурор, которого он собирается назначить, будет "жестким в отношении преступности и честным".
Ранее Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом. Экс-президент уверен, что за его преследованием в США стоит Байден, который, по его словам, "сказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу".
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Трамп исключил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году
Вчера, 16:59
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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