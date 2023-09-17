https://ria.ru/20230917/tramp-1896835972.html

Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов

Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов - РИА Новости, 17.09.2023

Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:31

2023-09-17T18:31

2023-09-17T18:31

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от нынешнего главы государства Джо Байдена. "Я никогда не стал бы этого делать. Но Байден так поступает", - сказал Трамп на вопрос, намерен ли он в случае победы на выборах использовать президентские полномочия при назначении нового генпрокурора, чтобы преследовать политических противников. Трамп подчеркнул, что новый генпрокурор, которого он собирается назначить, будет "жестким в отношении преступности и честным". Ранее Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом. Экс-президент уверен, что за его преследованием в США стоит Байден, который, по его словам, "сказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.

https://ria.ru/20230917/tramp-1896828135.html

https://ria.ru/20230917/srok-1896826104.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден