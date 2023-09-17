https://ria.ru/20230917/tramp-1896835972.html
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов - РИА Новости, 17.09.2023
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T18:31
2023-09-17T18:31
2023-09-17T18:31
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от нынешнего главы государства Джо Байдена. "Я никогда не стал бы этого делать. Но Байден так поступает", - сказал Трамп на вопрос, намерен ли он в случае победы на выборах использовать президентские полномочия при назначении нового генпрокурора, чтобы преследовать политических противников. Трамп подчеркнул, что новый генпрокурор, которого он собирается назначить, будет "жестким в отношении преступности и честным". Ранее Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом. Экс-президент уверен, что за его преследованием в США стоит Байден, который, по его словам, "сказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
https://ria.ru/20230917/tramp-1896828135.html
https://ria.ru/20230917/srok-1896826104.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов
NBC News: Трамп заявил, что никогда не будет преследовать оппонентов, как Байден
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News
, что никогда не станет преследовать своих политических противников, в отличие от нынешнего главы государства Джо Байдена.
«
"Я никогда не стал бы этого делать. Но Байден так поступает", - сказал Трамп на вопрос, намерен ли он в случае победы на выборах использовать президентские полномочия при назначении нового генпрокурора, чтобы преследовать политических противников.
Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год
Трамп подчеркнул, что новый генпрокурор, которого он собирается назначить, будет "жестким в отношении преступности и честным".
Ранее Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом. Экс-президент уверен, что за его преследованием в США стоит Байден, который, по его словам, "сказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу".
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп исключил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году