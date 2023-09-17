https://ria.ru/20230917/tramp-1896831948.html

Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена

Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена - РИА Новости, 17.09.2023

Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена

Все заявления президента США Джо Байдена похожи на ложь, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, комментируя нестыковки в выступлениях действующего... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:57

2023-09-17T17:57

2023-09-17T17:57

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Все заявления президента США Джо Байдена похожи на ложь, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, комментируя нестыковки в выступлениях действующего американского лидера. "Все, что он говорит, похоже на ложь. Это ужасно", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News. В качестве подтверждения экс-президент указал на воспоминания Байдена о том, что тот был у разрушенных террористами зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после терактов. Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената. До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.

https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша