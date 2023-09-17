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Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена - РИА Новости, 17.09.2023
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17:57 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/tramp-1896831948.html
Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена
Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена - РИА Новости, 17.09.2023
Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена
Все заявления президента США Джо Байдена похожи на ложь, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, комментируя нестыковки в выступлениях действующего... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:57
2023-09-17T17:57
в мире
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Все заявления президента США Джо Байдена похожи на ложь, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, комментируя нестыковки в выступлениях действующего американского лидера. "Все, что он говорит, похоже на ложь. Это ужасно", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News. В качестве подтверждения экс-президент указал на воспоминания Байдена о том, что тот был у разрушенных террористами зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после терактов. Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената. До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена

Трамп: все, что говорит Байден, похоже на ложь

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Все заявления президента США Джо Байдена похожи на ложь, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, комментируя нестыковки в выступлениях действующего американского лидера.
"Все, что он говорит, похоже на ложь. Это ужасно", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News.
В качестве подтверждения экс-президент указал на воспоминания Байдена о том, что тот был у разрушенных террористами зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после терактов.
Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената.
До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.
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В миреДжо БайденДональд ТрампСША
 
 
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