Трамп прокомментировал нестыковки в заявлениях Байдена
Трамп: все, что говорит Байден, похоже на ложь
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Все заявления президента США Джо Байдена похожи на ложь, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп, комментируя нестыковки в выступлениях действующего американского лидера.
"Все, что он говорит, похоже на ложь. Это ужасно", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News.
В качестве подтверждения экс-президент указал на воспоминания Байдена о том, что тот был у разрушенных террористами зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после терактов.
Ранее Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября. В очередную годовщину терактов президент США встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, сообщив, что на следующий день после терактов был у башен-близнецов и вид казался ему, "будто смотришь через врата ада". На самом же деле 12 сентября 2001 года Байден был в Вашингтоне и выступал на специальной сессии сената.
До этого журналисты подвергли критике президента США за повторение истории о пожаре в его доме в 2004 году: Байден рассказывает, что чуть не лишился жилища и имущества, хотя СМИ сообщали лишь о небольшом возгорании.