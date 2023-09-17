https://ria.ru/20230917/tramp-1896828135.html
Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год
Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год - РИА Новости, 17.09.2023
Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что готов решить большую часть проблем страны за короткий срок при победе на выборах в РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:20
2023-09-17T17:20
2023-09-17T18:51
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что готов решить большую часть проблем страны за короткий срок при победе на выборах в 2024 году. "От шести месяцев до года — многие из проблем, практически все проблемы, которые мы обсудили, будут решены", — сказал он.Трамп добавил, что американцы не должны голосовать за тех кандидатов, которые говорят о возможности решить проблемы страны за восемь лет. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться. Если ему это удастся, то в начале второго срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230917/srok-1896826104.html
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в мире, сша, дональд трамп, оон, флорида, южная каролина, майк пенс, рон десантис
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Флорида, Южная Каролина, Майк Пенс, Рон Десантис
Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год
Трамп заявил, что готов решить большую часть проблем США за год в случае победы