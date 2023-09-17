https://ria.ru/20230917/tramp-1896828135.html

Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год

Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год - РИА Новости, 17.09.2023

Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что готов решить большую часть проблем страны за короткий срок при победе на выборах в РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:20

2023-09-17T17:20

2023-09-17T18:51

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что готов решить большую часть проблем страны за короткий срок при победе на выборах в 2024 году. "От шести месяцев до года — многие из проблем, практически все проблемы, которые мы обсудили, будут решены", — сказал он.Трамп добавил, что американцы не должны голосовать за тех кандидатов, которые говорят о возможности решить проблемы страны за восемь лет. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться. Если ему это удастся, то в начале второго срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230917/srok-1896826104.html

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в мире, сша, дональд трамп, оон, флорида, южная каролина, майк пенс, рон десантис