https://ria.ru/20230917/teplo-1896812763.html
Москвичам пообещали рекордно теплый конец следующей недели
Москвичам пообещали рекордно теплый конец следующей недели - РИА Новости, 17.09.2023
Москвичам пообещали рекордно теплый конец следующей недели
Антициклон-трасформер принесет небывалое за столетие тепло, к выходным в московском регионе может потеплеть до плюс 22 - плюс 27, а в субботу в Москве может... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:59
2023-09-17T14:59
2023-09-17T15:35
москва
центр "фобос"
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Антициклон-трасформер принесет небывалое за столетие тепло, к выходным в московском регионе может потеплеть до плюс 22 - плюс 27, а в субботу в Москве может быть повторен или побит рекорд 99-летней давности, когда было плюс 25,4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сентябрь продолжает радовать жителей большей части нашей страны комфортным теплом. Например, в Центральной России среднемесячная температура на 1,5 градуса выше нормы, а осадков за 2 недели выпало всего около 5%. Но то, что ожидает нас в конце следующей недели – выше всякой похвалы и тянет на сенсацию - такого в природе не было почти 100 лет", - рассказал Тишковец.Он отметил, что начало семидневки получится немного сумбурным. В зоне размытого холодного фронта облаков станет больше, и кое-где даже может брызнуть незначительный дождь, который особо погоды не испортит. Тем не менее показания термометров повысятся в понедельник до плюс 16 - плюс 21, во вторник до плюс 17 - плюс 22. В среду немного похолодает и без кратковременного дождя не обойдется, после полудня не выше плюс 15 - плюс 20."Центр некогда скандинавского антициклона-трасформера передислоцируется в Оренбуржье, и на просторах большей части Русской равнины, Урала и Западной Сибири раскинется гигантская империя высокого атмосферного давления, юго-восточная тяга ветров которого будет интенсивно качать хорошо разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь. В результате такой мощной адвекции тепла, на фоне малооблачной погоды, воздух начнет раскаляться с каждым днем. Если в четверг будет плюс 18 - плюс 23, то в пятницу уже плюс 21 - плюс 26, а в выходные столбики термометров будут уверенно штурмовать 25-градусную высоту, по региону от плюс 22 до плюс 27, что соответствует многолетнему климату июля месяца", - рассказал синоптик.Метеоролог отметил, что по ночам воздух не остынет ниже плюс 9 - плюс 14."При таком благоприятном сценарии погоды есть высокая вероятность, что в субботу, 23 сентября, будет повторен или даже побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице плюс 25,4", - рассказал он.Синоптик отметил, что, согласно метеостатистике, такого рода вторжения субтропического тепла в эти дни сентября случаются крайне редко. Так, около плюс 20 в это время в Москве бывает не чаще 1 раза в 9-10 лет, а 25-градусное тепло радует жителей столицы всего лишь 1 раз за целое столетие. Метеорологическая осень уступит свои позиции метеолету на период с 21 по 27 сентября, что спровоцирует ложное пробуждение природы."В последние дни сентября осень вернет свои позиции, причем сделает это очень резко: зарядят дожди, температура воздуха по ночам понизится до плюс 4 - плюс 9, днем с трудом плюс 10 - плюс 15. С наступлением октября начнется золотая осень", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html
https://ria.ru/20230901/sezon-1893552508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, центр "фобос", погода, евгений тишковец
Москва, Центр "Фобос", Погода, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали рекордно теплый конец следующей недели
В Москву к выходным придет небывалое тепло с температурой до плюс 22-27 градусов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Антициклон-трасформер принесет небывалое за столетие тепло, к выходным в московском регионе может потеплеть до плюс 22 - плюс 27, а в субботу в Москве может быть повторен или побит рекорд 99-летней давности, когда было плюс 25,4, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сентябрь продолжает радовать жителей большей части нашей страны комфортным теплом. Например, в Центральной России среднемесячная температура на 1,5 градуса выше нормы, а осадков за 2 недели выпало всего около 5%. Но то, что ожидает нас в конце следующей недели – выше всякой похвалы и тянет на сенсацию - такого в природе не было почти 100 лет", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что начало семидневки получится немного сумбурным. В зоне размытого холодного фронта облаков станет больше, и кое-где даже может брызнуть незначительный дождь, который особо погоды не испортит. Тем не менее показания термометров повысятся в понедельник до плюс 16 - плюс 21, во вторник до плюс 17 - плюс 22. В среду немного похолодает и без кратковременного дождя не обойдется, после полудня не выше плюс 15 - плюс 20.
"Центр некогда скандинавского антициклона-трасформера передислоцируется в Оренбуржье, и на просторах большей части Русской равнины, Урала и Западной Сибири
раскинется гигантская империя высокого атмосферного давления, юго-восточная тяга ветров которого будет интенсивно качать хорошо разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь. В результате такой мощной адвекции тепла, на фоне малооблачной погоды, воздух начнет раскаляться с каждым днем. Если в четверг будет плюс 18 - плюс 23, то в пятницу уже плюс 21 - плюс 26, а в выходные столбики термометров будут уверенно штурмовать 25-градусную высоту, по региону от плюс 22 до плюс 27, что соответствует многолетнему климату июля месяца", - рассказал синоптик.
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Метеоролог отметил, что по ночам воздух не остынет ниже плюс 9 - плюс 14.
"При таком благоприятном сценарии погоды есть высокая вероятность, что в субботу, 23 сентября, будет повторен или даже побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице плюс 25,4", - рассказал он.
Синоптик отметил, что, согласно метеостатистике, такого рода вторжения субтропического тепла в эти дни сентября случаются крайне редко. Так, около плюс 20 в это время в Москве бывает не чаще 1 раза в 9-10 лет, а 25-градусное тепло радует жителей столицы всего лишь 1 раз за целое столетие. Метеорологическая осень уступит свои позиции метеолету на период с 21 по 27 сентября, что спровоцирует ложное пробуждение природы.
"В последние дни сентября осень вернет свои позиции, причем сделает это очень резко: зарядят дожди, температура воздуха по ночам понизится до плюс 4 - плюс 9, днем с трудом плюс 10 - плюс 15. С наступлением октября начнется золотая осень", - заключил Тишковец.
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