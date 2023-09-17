https://ria.ru/20230917/sukhogruz-1896800582.html

Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула

Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула - РИА Новости, 17.09.2023

Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула

Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T12:43

2023-09-17T12:43

2023-09-17T14:34

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СТАМБУЛ, 17 сен — РИА Новости. Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции."У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — подчеркнули в ведомстве.По данным собеседника агентства, New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз, в свою очередь, шел под флагом Португалии.Согласно результатам проверки, пострадавших и жертв при столкновении нет. Специалисты также не выявили ущерба окружающей среде, добавили в береговой охране.

https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894434667.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, турция, россия, в мире