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Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула
Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула - РИА Новости, 17.09.2023
Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула
Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:43
2023-09-17T12:43
2023-09-17T14:34
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СТАМБУЛ, 17 сен — РИА Новости. Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции."У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — подчеркнули в ведомстве.По данным собеседника агентства, New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз, в свою очередь, шел под флагом Португалии.Согласно результатам проверки, пострадавших и жертв при столкновении нет. Специалисты также не выявили ущерба окружающей среде, добавили в береговой охране.
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894434667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, россия, в мире
Стамбул, Турция, Россия, В мире
Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула
У берегов Стамбула столкнулись следовавший из России сухогруз и контейнеровоз