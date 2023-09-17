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Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула - РИА Новости, 17.09.2023
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12:43 17.09.2023 (обновлено: 14:34 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/sukhogruz-1896800582.html
Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула
Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула - РИА Новости, 17.09.2023
Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула
Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T12:43
2023-09-17T14:34
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СТАМБУЛ, 17 сен — РИА Новости. Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции."У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — подчеркнули в ведомстве.По данным собеседника агентства, New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз, в свою очередь, шел под флагом Португалии.Согласно результатам проверки, пострадавших и жертв при столкновении нет. Специалисты также не выявили ущерба окружающей среде, добавили в береговой охране.
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894434667.html
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стамбул, турция, россия, в мире
Стамбул, Турция, Россия, В мире
Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом близ Стамбула

У берегов Стамбула столкнулись следовавший из России сухогруз и контейнеровоз

© AP PhotoТурецкая береговая охрана
Турецкая береговая охрана - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo
Турецкая береговая охрана. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 сен — РИА Новости. Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
«
"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — подчеркнули в ведомстве.
По данным собеседника агентства, New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз, в свою очередь, шел под флагом Португалии.
Согласно результатам проверки, пострадавших и жертв при столкновении нет. Специалисты также не выявили ущерба окружающей среде, добавили в береговой охране.
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