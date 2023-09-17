https://ria.ru/20230917/stantsiya-1896775842.html

Россия и Китай готовят соглашение о сотрудничестве по станции "Снежинка"

Россия и Китай готовят соглашение о сотрудничестве по станции "Снежинка" - РИА Новости, 17.09.2023

Россия и Китай готовят соглашение о сотрудничестве по станции "Снежинка"

Россия и Китай готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии "Снежинка", заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T08:39

2023-09-17T08:39

2023-09-17T08:39

китай

россия

арктика

николай корчунов

экономика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и Китай готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии "Снежинка", заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Как отметил дипломат, планы по созданию станции остаются в силе, строительство этого объекта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продолжается. Из иностранных партнеров наибольший интерес к проекту проявляет Китай, указал Корчунов. "Данная тематика подробно обсуждалась в ходе очередного раунда российско-китайских консультаций по Арктике 7 сентября этого года в Москве. Министерство науки и технологий КНР определило Харбинский инженерный университет в качестве партнера для российского координатора по созданию станции "Снежинка", - сказал он в беседе с агентством. "С китайской стороной согласован проект соответствующего соглашения о сотрудничестве, ведется проработка сроков и места его подписания. Все заинтересованные научные и образовательные организации, а также компании КНР могут присоединиться к этому проекту", - подчеркнул дипломат. Россия открыта к развитию взаимовыгодного научного сотрудничества в Арктике и готова рассмотреть возможные предложения и других стран по сотрудничеству в рамках проекта "Снежинка", указал он. Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.

https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html

https://ria.ru/20230720/putin-1885381696.html

китай

россия

арктика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, арктика, николай корчунов, экономика