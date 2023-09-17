https://ria.ru/20230917/srok-1896826104.html

Трамп исключил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году

Трамп исключил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году - РИА Новости, 17.09.2023

Трамп исключил возможность третьего срока при победе на выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп исключил возможность баллотироваться на третий срок главы государства в случае своей победы на выборах в 2024 году. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T16:59

2023-09-17T16:59

2023-09-17T16:59

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп исключил возможность баллотироваться на третий срок главы государства в случае своей победы на выборах в 2024 году. "Нет", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News на вопрос о том, существует ли сценарий, при котором он захотел бы еще раз переизбираться на пост президента США в том случае, если победит на выборах в 2024 году. Республиканец Дональд Трамп является 45-м президентом Соединенных Штатов. В 2020 году он проиграл на выборах кандидату от демократов, нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230916/tramp-1896655101.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896488718.html

сша

флорида

южная каролина

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