https://ria.ru/20230917/spetsoperatsiya-1896864745.html
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.09.2023
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области
Российская система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:46
2023-09-17T22:46
2023-09-17T23:20
специальная военная операция на украине
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ТОКМАК, 17 сен — РИА Новости. Российская система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области, сообщили в администрации региона. "В 21:15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ", — подчеркнули там.По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В частности, накануне ВСУ также нанесли ракетный удар по окраине Токмака, попав в "ореховскую" дорожную развилку. Как сообщила местная администрация, обошлось без жертв.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.
https://ria.ru/20230917/usloviya-1896855708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на город Токмак в Запорожской области