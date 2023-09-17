https://ria.ru/20230917/spetsoperatsiya-1896864745.html

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.09.2023

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

Российская система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:46

2023-09-17T22:46

2023-09-17T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

токмак

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москва

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ТОКМАК, 17 сен — РИА Новости. Российская система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области, сообщили в администрации региона. "В 21:15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ", — подчеркнули там.По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В частности, накануне ВСУ также нанесли ракетный удар по окраине Токмака, попав в "ореховскую" дорожную развилку. Как сообщила местная администрация, обошлось без жертв.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.

https://ria.ru/20230917/usloviya-1896855708.html

токмак

запорожская область

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, токмак, запорожская область, москва, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины