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Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 17.09.2023 (обновлено: 23:20 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/spetsoperatsiya-1896864745.html
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.09.2023
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области
Российская система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:46
2023-09-17T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
москва
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 17 сен — РИА Новости. Российская система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области, сообщили в администрации региона. &quot;В 21:15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ&quot;, — подчеркнули там.По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В частности, накануне ВСУ также нанесли ракетный удар по окраине Токмака, попав в "ореховскую" дорожную развилку. Как сообщила местная администрация, обошлось без жертв.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.
https://ria.ru/20230917/usloviya-1896855708.html
токмак
запорожская область
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в мире, токмак, запорожская область, москва, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Запорожская область, Москва, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на город Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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ТОКМАК, 17 сен — РИА Новости. Российская система ПВО отразила ракетный удар украинских войск по городу Токмак в Запорожской области, сообщили в администрации региона.
«

"В 21:15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ", — подчеркнули там.

По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В частности, накануне ВСУ также нанесли ракетный удар по окраине Токмака, попав в "ореховскую" дорожную развилку. Как сообщила местная администрация, обошлось без жертв.
На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают бывший областной центр региона — город Запорожье.
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