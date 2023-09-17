Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 17.09.2023 (обновлено: 22:41 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/spetsoperatsiya-1896856579.html
Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров
Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2023
Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров
О заявлении главы МИД Сергея Лаврова по поводу конфликта на Украине, ходе спецоперации и атаках Киева на российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:02
2023-09-17T22:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
павел зарубин
сергей лавров
владимир сальдо
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893737595_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_d125bbfe6cf34d5972d052faa5ecad38.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. О заявлении главы МИД Сергея Лаврова по поводу конфликта на Украине, ходе спецоперации и атаках Киева на российские регионы — в материале РИА Новости.Лавров — о роли США в конфликте на УкраинеЧто бы США ни говорили, они управляют войной на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. &lt;...&gt; Они (США. — Прим. ред.) поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — подчеркнул министр.Ход операцииСитуация в регионахУкраинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Кроме того, они совершили четыре атаки при помощи дронов-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и несколько автомобилей. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстрелах поселка Теткино со стороны Украины, отметив, что в результате атак ВСУ часть жителей осталась без электричества.Российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом, Воронежской и Орловской областями, рассказали власти регионов. БПЛА противника также подавлены в Раменском, Истринском и Домодедовском районах Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Украинские войска за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Боевики выпустили десять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, отметили местные власти. В миреКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. На сегодняшний день НАТО не видит политических условий для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина уже проигрывает в конфликте, которого могла бы избежать, первоначально договорившись о потере части территорий, включая Крым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230917/usloviya-1896855708.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Налет на опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Шесть разведчиков 1-й гвардейской танковой армии ЗВО произвели дерзкий налет на опорный пункт в тылу противника в Харьковской области. Кадры этой операции и свидетельства участников – в материале РИА Новости.
2023-09-17T22:02
true
PT6M19S
Российский боец о том, как противостоять украинским дронам-камикадзе
Разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск рассказал РИА Новости, как российские бойцы не дают заметить себя украинским операторам дронов-камикадзе у Артемовска
2023-09-17T22:02
true
PT3M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893737595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c85af4b9eebcb4834dbaca475d72c2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, павел зарубин, сергей лавров, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Павел Зарубин, Сергей Лавров, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров

Спецоперация, 17 сентября: Лавров заявил, что войной на Украине управляют США

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску
Украинские солдаты готовят ракету к пуску - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. О заявлении главы МИД Сергея Лаврова по поводу конфликта на Украине, ходе спецоперации и атаках Киева на российские регионы — в материале РИА Новости.

Лавров — о роли США в конфликте на Украине

Что бы США ни говорили, они управляют войной на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. <...> Они (США. — Прим. ред.) поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — подчеркнул министр.

Ход операции

  • Киев за сутки потерял на Южнодонецком направлении до 170 солдат, на Краснолиманском направлении — до 65, на Купянском — до 50, на Херсонском — до 20, сообщили в Минобороны.
  • Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Противник потерял при этом около 320 военнослужащих.
  • За минувшие сутки Вооруженные силы России отбили две атаки украинских боевиков на Краснолиманском направлении. В районах Ямполовки и Торского в ДНР, а также Серебрянского лесничества удалось нанести огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
  • Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS.
  • Российские авиация и артиллерия поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где чинили танки Вооруженных сил Украины, а также украинские командно-наблюдательные пункты.
  • Шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск после предварительной подготовки днем произвели налет на один из трех опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области. Киевских силовиков удалось застигнуть врасплох, рассказал боец, участвовавший в спецоперации.
  • Российские военные взяли в плен группу из восьми украинских боевиков, сообщил в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет, пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната.

Ситуация в регионах

Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Кроме того, они совершили четыре атаки при помощи дронов-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и несколько автомобилей.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстрелах поселка Теткино со стороны Украины, отметив, что в результате атак ВСУ часть жителей осталась без электричества.
Российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом, Воронежской и Орловской областями, рассказали власти регионов. БПЛА противника также подавлены в Раменском, Истринском и Домодедовском районах Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Украинские войска за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Боевики выпустили десять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, отметили местные власти.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

В мире

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.
На сегодняшний день НАТО не видит политических условий для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина уже проигрывает в конфликте, которого могла бы избежать, первоначально договорившись о потере части территорий, включая Крым.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
"Условия капитуляции". В США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Вчера, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАПавел ЗарубинСергей ЛавровВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала