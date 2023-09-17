Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров
Спецоперация, 17 сентября: Лавров заявил, что войной на Украине управляют США
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. О заявлении главы МИД Сергея Лаврова по поводу конфликта на Украине, ходе спецоперации и атаках Киева на российские регионы — в материале РИА Новости.
Лавров — о роли США в конфликте на Украине
Что бы США ни говорили, они управляют войной на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. <...> Они (США. — Прим. ред.) поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — подчеркнул министр.
Ход операции
- Киев за сутки потерял на Южнодонецком направлении до 170 солдат, на Краснолиманском направлении — до 65, на Купянском — до 50, на Херсонском — до 20, сообщили в Минобороны.
- Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях. Противник потерял при этом около 320 военнослужащих.
- За минувшие сутки Вооруженные силы России отбили две атаки украинских боевиков на Краснолиманском направлении. В районах Ямполовки и Торского в ДНР, а также Серебрянского лесничества удалось нанести огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
- Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS.
- Российские авиация и артиллерия поразили цеха бронетанкового завода в Харькове, где чинили танки Вооруженных сил Украины, а также украинские командно-наблюдательные пункты.
- Шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск после предварительной подготовки днем произвели налет на один из трех опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области. Киевских силовиков удалось застигнуть врасплох, рассказал боец, участвовавший в спецоперации.
- Российские военные взяли в плен группу из восьми украинских боевиков, сообщил в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
- Украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет, пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната.
Ситуация в регионах
Украинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Кроме того, они совершили четыре атаки при помощи дронов-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и несколько автомобилей.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстрелах поселка Теткино со стороны Украины, отметив, что в результате атак ВСУ часть жителей осталась без электричества.
Российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом, Воронежской и Орловской областями, рассказали власти регионов. БПЛА противника также подавлены в Раменском, Истринском и Домодедовском районах Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Украинские войска за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Боевики выпустили десять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, отметили местные власти.
В мире
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.
На сегодняшний день НАТО не видит политических условий для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина уже проигрывает в конфликте, которого могла бы избежать, первоначально договорившись о потере части территорий, включая Крым.