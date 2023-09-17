https://ria.ru/20230917/spetsoperatsiya-1896856579.html

Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров

Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2023

Спецоперация, 17 сентября: США управляют войной на Украине, заявил Лавров

О заявлении главы МИД Сергея Лаврова по поводу конфликта на Украине, ходе спецоперации и атаках Киева на российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2023

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2023-09-17T22:02

2023-09-17T22:41

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

павел зарубин

сергей лавров

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. О заявлении главы МИД Сергея Лаврова по поводу конфликта на Украине, ходе спецоперации и атаках Киева на российские регионы — в материале РИА Новости.Лавров — о роли США в конфликте на УкраинеЧто бы США ни говорили, они управляют войной на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. <...> Они (США. — Прим. ред.) поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — подчеркнул министр.Ход операцииСитуация в регионахУкраинские военные за прошедшие сутки более сотни раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Кроме того, они совершили четыре атаки при помощи дронов-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и несколько автомобилей. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстрелах поселка Теткино со стороны Украины, отметив, что в результате атак ВСУ часть жителей осталась без электричества.Российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом, Воронежской и Орловской областями, рассказали власти регионов. БПЛА противника также подавлены в Раменском, Истринском и Домодедовском районах Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Украинские войска за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Боевики выпустили десять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, отметили местные власти. В миреКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. На сегодняшний день НАТО не видит политических условий для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Украина уже проигрывает в конфликте, которого могла бы избежать, первоначально договорившись о потере части территорий, включая Крым.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230917/usloviya-1896855708.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Налет на опорный пункт ВСУ в Харьковской области Шесть разведчиков 1-й гвардейской танковой армии ЗВО произвели дерзкий налет на опорный пункт в тылу противника в Харьковской области. Кадры этой операции и свидетельства участников – в материале РИА Новости. 2023-09-17T22:02 true PT6M19S

Российский боец о том, как противостоять украинским дронам-камикадзе Разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск рассказал РИА Новости, как российские бойцы не дают заметить себя украинским операторам дронов-камикадзе у Артемовска 2023-09-17T22:02 true PT3M03S

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Наталья Макарова

украина, россия, сша, павел зарубин, сергей лавров, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сцкк, нато