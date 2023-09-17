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Российские военные отразили шесть атак ВСУ под Красным Лиманом
Российские военные отразили шесть атак ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 17.09.2023
Российские военные отразили шесть атак ВСУ под Красным Лиманом
Российские военные сорвали и отразили шесть украинских атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T05:06
2023-09-17T05:06
2023-09-17T05:12
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные сорвали и отразили шесть украинских атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", - сказал он.Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка."Потери противника составили более 50 военнослужащих, уничтожены танк и боевая бронированная машина", - добавил Савчук.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230915/verbovoe-1896569572.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные отразили шесть атак ВСУ под Красным Лиманом
ВС России отбили шесть атак ВСУ у Торского участка и Серебрянского лесничества
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские военные сорвали и отразили шесть украинских атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества", - сказал он.
Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.
"Потери противника составили более 50 военнослужащих, уничтожены танк и боевая бронированная машина", - добавил Савчук.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Российские военные улучшили позиции в районе Вербового