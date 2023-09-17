https://ria.ru/20230917/sotrudnichestvo-1896861981.html

Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол

Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол - РИА Новости, 17.09.2023

Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол

Россия сотрудничает с КНДР не против кого-либо, у обеих стран позитивная повестка дня, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:20

2023-09-17T22:20

2023-09-17T22:21

россия

александр мацегора

пхеньян

дальний восток

ким чен ын

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия сотрудничает с КНДР не против кого-либо, у обеих стран позитивная повестка дня, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку РФ. "Мы сотрудничаем с КНДР не против кого-то. У нас позитивная повестка. Вот наши оппоненты говорят, что "вы заплатите цену". За то, что мы там взаимодействуем каким-то образом, "мы в общем-то введем новые санкции". У нас этого нет. Мы сотрудничаем ради решения конкретных вопросов, повышения уровня жизни нашего населения, укрепления сотрудничества в различных областях", - сказал Мацегора в эфире "Соловьев Live". "И, самое главное, что задача – это поддержание мира, стабильности в регионе и в более широком масштабе", - добавил Мацегора.

https://ria.ru/20230917/vizit-1896861008.html

россия

пхеньян

дальний восток

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россия, александр мацегора, пхеньян, дальний восток, ким чен ын