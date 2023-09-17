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Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол - РИА Новости, 17.09.2023
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22:20 17.09.2023 (обновлено: 22:21 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/sotrudnichestvo-1896861981.html
Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол
Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол - РИА Новости, 17.09.2023
Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол
Россия сотрудничает с КНДР не против кого-либо, у обеих стран позитивная повестка дня, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T22:20
2023-09-17T22:21
россия
александр мацегора
пхеньян
дальний восток
ким чен ын
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия сотрудничает с КНДР не против кого-либо, у обеих стран позитивная повестка дня, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку РФ. "Мы сотрудничаем с КНДР не против кого-то. У нас позитивная повестка. Вот наши оппоненты говорят, что "вы заплатите цену". За то, что мы там взаимодействуем каким-то образом, "мы в общем-то введем новые санкции". У нас этого нет. Мы сотрудничаем ради решения конкретных вопросов, повышения уровня жизни нашего населения, укрепления сотрудничества в различных областях", - сказал Мацегора в эфире "Соловьев Live". "И, самое главное, что задача – это поддержание мира, стабильности в регионе и в более широком масштабе", - добавил Мацегора.
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россия, александр мацегора, пхеньян, дальний восток, ким чен ын
Россия, Александр Мацегора, Пхеньян, Дальний Восток, Ким Чен Ын
Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо, заявил посол

Посол Мацегора: Россия не сотрудничает с КНДР против кого-либо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия сотрудничает с КНДР не против кого-либо, у обеих стран позитивная повестка дня, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына в поездке по Дальнему Востоку РФ.
«
"Мы сотрудничаем с КНДР не против кого-то. У нас позитивная повестка. Вот наши оппоненты говорят, что "вы заплатите цену". За то, что мы там взаимодействуем каким-то образом, "мы в общем-то введем новые санкции". У нас этого нет. Мы сотрудничаем ради решения конкретных вопросов, повышения уровня жизни нашего населения, укрепления сотрудничества в различных областях", - сказал Мацегора в эфире "Соловьев Live".
«
"И, самое главное, что задача – это поддержание мира, стабильности в регионе и в более широком масштабе", - добавил Мацегора.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Ким Чен Ын доволен визитом в Россию, считает посол в КНДР
Вчера, 22:12
 
РоссияАлександр МацегораПхеньянДальний ВостокКим Чен Ын
 
 
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