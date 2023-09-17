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Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью - РИА Новости, 17.09.2023
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03:13 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/sobaki-1896764235.html
Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью
Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью - РИА Новости, 17.09.2023
Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью
Некоторые собаководы с приходом осени и ухудшением погоды сокращают длительность прогулок или вовсе отменяют их, вместо этого лучше соблюдать меры... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T03:13
2023-09-17T03:13
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Некоторые собаководы с приходом осени и ухудшением погоды сокращают длительность прогулок или вовсе отменяют их, вместо этого лучше соблюдать меры предосторожности и не лишать питомца новых знакомств, социализации и активности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Осень не балует нас хорошей погодой, поэтому всегда есть соблазн сократить прогулку, чтобы поскорее вернуться домой. Но не нужно забывать, что хотя бы раз в сутки собака должна полноценно погулять, успев пообщаться с сородичами, обойти местность и выплеснуть скопившуюся энергию. Обеспечьте питомца специальной одеждой, не заставляйте насильно гулять под дождем и внимательно следите, чтобы собака не мерзла. Это позволит вам комфортно и безопасно гулять осенью", - сказал Голубев. От кого и от чего защищатьсяОдним из важных правил осенних прогулок он назвал обработку от паразитов. Некоторые собаководы ошибочно полагают, что с наступлением осени опасность подцепить клещей или блох уходит. На самом деле эти паразиты комфортно себя чувствуют после ухода летнего зноя и представляют угрозу для здоровья животного вплоть до наступления стойких заморозков. Кроме того, блох и клещей хозяин может принести из подъезда на своей обуви, подчеркнул кинолог. Также, по его словам, необходимо защищать лапы питомца. Осенью из-за постоянной влаги и взаимодействия с вредными веществами на подушечках лап могут образовываться трещины. На них и между пальцами могут появляться раздражения, покраснения и шелушения. Голубев отметил, что для защиты от негативных воздействий подойдут защитные крема, воск или специальная обувь. Не все романтикиПрезидент РКФ обратил внимание на то, что не все собаки любят гулять под дождем. Причем связано это не только с тем, что на улице сыро и приходится бегать по лужам. Во время дождя все запахи усиливаются, а это может отвлекать и беспокоить собаку, и она будет долго искать, например, место, куда справить нужду. "Если ваш любимец не любит гулять под дождем, не выводите на улицу насильно, дождитесь, когда дождь прекратится, или выходите гулять только для того, чтобы дать возможность собаке справить нужду. Более длительную прогулку перенесите на другое время, когда дождь закончится", - сказал он. Одеваться по погодеДля декоративных пород, таких, например, как чихуахуа, русский той, китайская хохлатая, йоркширский терьер, которые могут мерзнуть осенью, кинолог посоветовал приобрести специальную одежду. Это может быть удобный комбинезон, который защитит не только от ветра, но и от дождя. При выборе одежды нужно ориентироваться на комфорт животного и смотреть такую, которая не будет сковывать движений или висеть, заметил Голубев. Особое внимание, по его словам, стоит уделить декоративным элементам. Маленькие детали, которые собака может отгрызть и подавиться, нужно удалить. Кроме того, дополнительные аппликации и замки не должны натирать кожу. "На улице внимательно следите за поведением собаки. Лучше не позволять питомцу мерить лужи и водоемы, поскольку он может простудиться. Если собака сильно промокла на прогулке, возвращайтесь домой как можно скорее, чтобы исключить риск подхватить заболевание. Также, если вы заметили, что собака начала дрожать и подгибать лапы, заканчивайте прогулку - это значит, что она замерзла", - отметил Голубев.
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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог дал рекомендации по уходу за собакой осенью

Кинолог Голубев: плохая погода осенью не является поводом лишать собаку прогулки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСобака и её хозяин гуляют в осеннем парке
Собака и её хозяин гуляют в осеннем парке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собака и её хозяин гуляют в осеннем парке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Некоторые собаководы с приходом осени и ухудшением погоды сокращают длительность прогулок или вовсе отменяют их, вместо этого лучше соблюдать меры предосторожности и не лишать питомца новых знакомств, социализации и активности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Осень не балует нас хорошей погодой, поэтому всегда есть соблазн сократить прогулку, чтобы поскорее вернуться домой. Но не нужно забывать, что хотя бы раз в сутки собака должна полноценно погулять, успев пообщаться с сородичами, обойти местность и выплеснуть скопившуюся энергию. Обеспечьте питомца специальной одеждой, не заставляйте насильно гулять под дождем и внимательно следите, чтобы собака не мерзла. Это позволит вам комфортно и безопасно гулять осенью", - сказал Голубев.

От кого и от чего защищаться

Одним из важных правил осенних прогулок он назвал обработку от паразитов. Некоторые собаководы ошибочно полагают, что с наступлением осени опасность подцепить клещей или блох уходит. На самом деле эти паразиты комфортно себя чувствуют после ухода летнего зноя и представляют угрозу для здоровья животного вплоть до наступления стойких заморозков. Кроме того, блох и клещей хозяин может принести из подъезда на своей обуви, подчеркнул кинолог.
Также, по его словам, необходимо защищать лапы питомца. Осенью из-за постоянной влаги и взаимодействия с вредными веществами на подушечках лап могут образовываться трещины. На них и между пальцами могут появляться раздражения, покраснения и шелушения. Голубев отметил, что для защиты от негативных воздействий подойдут защитные крема, воск или специальная обувь.

Не все романтики

Президент РКФ обратил внимание на то, что не все собаки любят гулять под дождем. Причем связано это не только с тем, что на улице сыро и приходится бегать по лужам. Во время дождя все запахи усиливаются, а это может отвлекать и беспокоить собаку, и она будет долго искать, например, место, куда справить нужду.
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"Если ваш любимец не любит гулять под дождем, не выводите на улицу насильно, дождитесь, когда дождь прекратится, или выходите гулять только для того, чтобы дать возможность собаке справить нужду. Более длительную прогулку перенесите на другое время, когда дождь закончится", - сказал он.

Одеваться по погоде

Для декоративных пород, таких, например, как чихуахуа, русский той, китайская хохлатая, йоркширский терьер, которые могут мерзнуть осенью, кинолог посоветовал приобрести специальную одежду. Это может быть удобный комбинезон, который защитит не только от ветра, но и от дождя.
При выборе одежды нужно ориентироваться на комфорт животного и смотреть такую, которая не будет сковывать движений или висеть, заметил Голубев. Особое внимание, по его словам, стоит уделить декоративным элементам. Маленькие детали, которые собака может отгрызть и подавиться, нужно удалить. Кроме того, дополнительные аппликации и замки не должны натирать кожу.
"На улице внимательно следите за поведением собаки. Лучше не позволять питомцу мерить лужи и водоемы, поскольку он может простудиться. Если собака сильно промокла на прогулке, возвращайтесь домой как можно скорее, чтобы исключить риск подхватить заболевание. Также, если вы заметили, что собака начала дрожать и подгибать лапы, заканчивайте прогулку - это значит, что она замерзла", - отметил Голубев.
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Владимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Общество
 
 
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