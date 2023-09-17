https://ria.ru/20230917/snaryady-1896827821.html

"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи

"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи - РИА Новости, 17.09.2023

"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи

Западные страны не могут поставлять требуемое Киевом количество боеприпасов, сообщает CNN. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T17:18

2023-09-17T17:18

2023-09-17T17:18

киев

украина

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Западные страны не могут поставлять требуемое Киевом количество боеприпасов, сообщает CNN.“Спустя почти 18 месяцев по-прежнему сохраняется значительный разрыв между снарядами, которые хочет Украина, и тем, насколько быстро европейские и американские заводы могут их поставить. И растут опасения, что европейские производителей оружия плохо подходит для удовлетворения этих потребностей", - отмечено в статье.Однако, несмотря на международные санкции, Россия производит артиллерийские боеприпасы намного быстрее, чем Запад, говорится в материале. Более того, в отличие от России западные страны еще не научились производить дешевые и стандартизированные снаряды в больших масштабах, подметил автор статьи.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает в режиме максимальной загрузки - выпуск продукции для нужд спецоперации увеличен многократно, при этом идет совершенствование образцов вооружения и техники.

https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html

https://ria.ru/20230917/zima-1896819523.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, михаил мишустин, россия