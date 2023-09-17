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"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи
"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи - РИА Новости, 17.09.2023
"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи
Западные страны не могут поставлять требуемое Киевом количество боеприпасов, сообщает CNN. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T17:18
2023-09-17T17:18
2023-09-17T17:18
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Западные страны не могут поставлять требуемое Киевом количество боеприпасов, сообщает CNN.“Спустя почти 18 месяцев по-прежнему сохраняется значительный разрыв между снарядами, которые хочет Украина, и тем, насколько быстро европейские и американские заводы могут их поставить. И растут опасения, что европейские производителей оружия плохо подходит для удовлетворения этих потребностей", - отмечено в статье.Однако, несмотря на международные санкции, Россия производит артиллерийские боеприпасы намного быстрее, чем Запад, говорится в материале. Более того, в отличие от России западные страны еще не научились производить дешевые и стандартизированные снаряды в больших масштабах, подметил автор статьи.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает в режиме максимальной загрузки - выпуск продукции для нужд спецоперации увеличен многократно, при этом идет совершенствование образцов вооружения и техники.
https://ria.ru/20230917/armiya-1896802905.html
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киев, украина, михаил мишустин, россия
Киев, Украина, Михаил Мишустин, Россия
"Сохраняется разрыв": в США развеяли мечты Зеленского о помощи
CNN: Запад не в состоянии дать Украине достаточно снарядов