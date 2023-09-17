https://ria.ru/20230917/situatsiya-1896794495.html

"Национальная катастрофа". В Киеве пришли в ужас от ситуации на Украине

"Национальная катастрофа". В Киеве пришли в ужас от ситуации на Украине - РИА Новости, 17.09.2023

"Национальная катастрофа". В Киеве пришли в ужас от ситуации на Украине

Массовая мобилизация украинцев на фронт обернулась национальной катастрофой в стране, ведя ее к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:46

2023-09-17T11:46

2023-09-17T11:46

в мире

украина

киев

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Массовая мобилизация украинцев на фронт обернулась национальной катастрофой в стране, ведя ее к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа", — указал политолог.По его словам, ситуация на Украине уже пришла к опасной точке из-за массовой мобилизации ее населения в армию, бойцов которой направляют на убой против российских военных на передовой.Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной сообщил о потере до 90 процентов личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью. В ходе 39-й сессии Полтавского горсовета он пожаловался депутатам на то, что в областном центре план мобилизации, утвержденный генштабом ВСУ, выполнили лишь на 13 план, в то время как части ВСУ нуждаются в людских ресурсах.

https://ria.ru/20230917/soyuznik-1896783175.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, вооруженные силы украины