https://ria.ru/20230917/sholts-1896771304.html

В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым

В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым - РИА Новости, 17.09.2023

В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, заявил обозреватель издания... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T06:45

2023-09-17T06:45

2023-09-17T07:36

в мире

германия

россия

индия

олаф шольц

сергей лавров

анналена бербок

большая двадцатка

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, заявил обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.Комментируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от рукопожатия с российским министром, Райтц выразил мнение, что представители Германии хотели выставить Москву изолированной. "Это попытка, так сказать, продемонстрировать, что россияне изолированы. Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать", - подчеркнул обозреватель.Он выразил уверенность, что это "демонстрация" и "символическая политика", которая ни к чему не приведет, указав в качестве примера сотрудничество России со странами БРИКС. "Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика", - заявил Райтц.Он отметил, что поведение Шольца и Бербок "не дипломатия, а противоположность дипломатии", добавив, что "их долгом было бы искать взаимопонимания с русскими".Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.

https://ria.ru/20230910/sholts-1895266264.html

германия

россия

индия

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в мире, германия, россия, индия, олаф шольц, сергей лавров, анналена бербок, большая двадцатка, брикс