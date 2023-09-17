В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым
Focus: Шольц показал слабость, отказавшись от пожатия руки Лаврову на G20
© AP Photo / Bundesregierung/Steffen KuglerКанцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу
© AP Photo / Bundesregierung/Steffen Kugler
Канцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, заявил обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.
Комментируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от рукопожатия с российским министром, Райтц выразил мнение, что представители Германии хотели выставить Москву изолированной. "Это попытка, так сказать, продемонстрировать, что россияне изолированы. Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать", - подчеркнул обозреватель.
Он выразил уверенность, что это "демонстрация" и "символическая политика", которая ни к чему не приведет, указав в качестве примера сотрудничество России со странами БРИКС. "Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика", - заявил Райтц.
Он отметил, что поведение Шольца и Бербок "не дипломатия, а противоположность дипломатии", добавив, что "их долгом было бы искать взаимопонимания с русскими".
Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.