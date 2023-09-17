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В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым - РИА Новости, 17.09.2023
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06:45 17.09.2023 (обновлено: 07:36 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/sholts-1896771304.html
В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым
В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым - РИА Новости, 17.09.2023
В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым
Канцлер ФРГ Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, заявил обозреватель издания... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T06:45
2023-09-17T07:36
в мире
германия
россия
индия
олаф шольц
сергей лавров
анналена бербок
большая двадцатка
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, заявил обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.Комментируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от рукопожатия с российским министром, Райтц выразил мнение, что представители Германии хотели выставить Москву изолированной. "Это попытка, так сказать, продемонстрировать, что россияне изолированы. Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать", - подчеркнул обозреватель.Он выразил уверенность, что это "демонстрация" и "символическая политика", которая ни к чему не приведет, указав в качестве примера сотрудничество России со странами БРИКС. "Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика", - заявил Райтц.Он отметил, что поведение Шольца и Бербок "не дипломатия, а противоположность дипломатии", добавив, что "их долгом было бы искать взаимопонимания с русскими".Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
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в мире, германия, россия, индия, олаф шольц, сергей лавров, анналена бербок, большая двадцатка, брикс
В мире, Германия, Россия, Индия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Анналена Бербок, Большая двадцатка, БРИКС
В Германии раскрыли, как Шольц опозорился перед Лавровым

Focus: Шольц показал слабость, отказавшись от пожатия руки Лаврову на G20

© AP Photo / Bundesregierung/Steffen KuglerКанцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу
Канцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Bundesregierung/Steffen Kugler
Канцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц проявил слабость, не став пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, заявил обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.
Комментируя отказ Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок от рукопожатия с российским министром, Райтц выразил мнение, что представители Германии хотели выставить Москву изолированной. "Это попытка, так сказать, продемонстрировать, что россияне изолированы. Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать", - подчеркнул обозреватель.
Он выразил уверенность, что это "демонстрация" и "символическая политика", которая ни к чему не приведет, указав в качестве примера сотрудничество России со странами БРИКС. "Таким образом, я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя политика, а внутренняя политика", - заявил Райтц.
Он отметил, что поведение Шольца и Бербок "не дипломатия, а противоположность дипломатии", добавив, что "их долгом было бы искать взаимопонимания с русскими".
Прошедший в Нью-Дели саммит G20 завершился принятием декларации, которую подписали все страны "Большой двадцатки". Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
СМИ: Шольц неудачно попытался "отвесить пощечину" России
10 сентября, 05:40
 
В миреГерманияРоссияИндияОлаф ШольцСергей ЛавровАнналена БербокБольшая двадцаткаБРИКС
 
 
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