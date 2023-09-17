В МИД ответили на вопрос о допуске китайских военных кораблей к Севморпути
МИД: Россия может надежно обеспечить безопасность Севморпути без чужой помощи
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия сама может надежно обеспечить безопасность Северного морского пути и его инфраструктуры, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
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"Исходим из того, что Россия способна самостоятельно надежно обеспечить безопасность Севморпути и его инфраструктуры на долгосрочную перспективу", - сказал он, комментируя опасения ряда экспертов о том, что с учетом нынешней геополитической ситуации в мире в какой-то момент встанет вопрос о допуске китайских военных кораблей к маршруту СМП.
Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. Согласно утвержденному ранее плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.