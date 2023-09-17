https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896782387.html

Национальное право не является основанием введения санкций, считает эксперт

Национальное право не является основанием введения санкций, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2023

Национальное право не является основанием введения санкций, считает эксперт

Введение односторонних санкций на основании актов региональных организаций (ЕС), либо национальных правовых актов противоречит международному праву, и в целом... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:40

2023-09-17T09:40

2023-09-17T09:40

евросоюз

елена довгань

оон

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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Введение односторонних санкций на основании актов региональных организаций (ЕС), либо национальных правовых актов противоречит международному праву, и в целом лица, на которых распространяются односторонние санкции, практически не имеют средств правовой защиты, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека. Международное право наделяет полномочиями по применению санкций лишь Совет Безопасности, не предоставляя такого права государствам и региональным организациям. Односторонние санкции налагают ограничения на государства, компании и физических лиц без предоставления права на должный процесс и часто права на доступ к правосудию. Обращение государств в международные суды и арбитражи занимает много времени и весьма затратно. Лица и компании, непосредственно внесенные в санкционные списки, часто не имеют возможности обратиться в судебные органы вводящих санкции государств в связи с высокой стоимостью таких обращений. Более того, компании сталкиваются с проблемами перевода оплаты в результате отключения государств либо банков от платежной системы SWIFT, нежеланием юристов представлять зарегистрированные в находящихся под санкциями государствах компании. "Статья 275 Договора о функционировании ЕС предусматривает возможность обращения в Суд ЕС для обжалования внесения в санкционные списки, вместе с тем Суд рассматривает правомерность принятых мер с точки зрения права ЕС, которое включает санкционные регламенты и признает ограничительные меры инструментом внешней политики ЕС, а не с точки зрения международного права.", - сказала она. Довгань отметила, что большая часть населения государств под санкциями, права которой нарушаются секторальными санкциями либо оверкомплаенсом частных лиц, либо компаний с односторонними санкциями, вообще не имеет механизмов защиты своих прав в рамках действующих правовых режимов, что нарушает право на защиту и право на доступ к правосудию. В четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. Во вторник гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы сочла, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, заходить слишком далеко в вопросе санкций – контрпродуктивно.

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896575368.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, елена довгань, оон