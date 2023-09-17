https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896782220.html

Эксперт напомнила о гуманитарных последствиях односторонних санкций

Эксперт напомнила о гуманитарных последствиях односторонних санкций - РИА Новости, 17.09.2023

Эксперт напомнила о гуманитарных последствиях односторонних санкций

Государства, которые применяют односторонние санкции, начали признавать их гуманитарные последствия, однако заявляют об их неумышленном характере, сказала в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:35

2023-09-17T09:35

2023-09-17T09:35

елена довгань

оон

евросоюз

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ЖЕНЕВА, 17 авг – РИА Новости. Государства, которые применяют односторонние санкции, начали признавать их гуманитарные последствия, однако заявляют об их неумышленном характере, сказала в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека. "Я не могу говорить от имени государств, которые вводят санкции, но я вижу, что со временем определенные факты начинают признаваться. Если 3-4 года назад такие страны полностью отрицали наличие негативного гуманитарного воздействия, то в настоящее время доступно большое число отчетов, публикаций и документов США, ЕС и Великобритании, ссылающихся на непредумышленных характер ущерба и заявляющих о необходимости усовершенствовать механизм и повысить эффективность гуманитарных изъятий", - сказала она. Довгань считает, что наличие или отсутствие умысла на создание негативных гуманитарных последствий не имеет значения с точки зрения международного права. Государство в силу своей природы как субъект международного права обладает полной международной правосубъектностью, в связи с этим оно не может действовать неосознанно, добавила она. "Любое государство обязано до того, как оно предпринимает те или иные односторонние действия, провести оценку на предмет их соответствия международным обязательствам страны, принять меры, чтобы обеспечить, что такие действия не повлекут серьезных гуманитарных последствий, в соответствии с принципом должной осмотрительности и принципом предосторожности, которые представляют собой международный обычай", - добавила спецдокладчик ООН. В четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. В конце февраля Евросоюз отменил необходимость для гуманитарных организаций в Сирии запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Во вторник член Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии Ханни Мегалли заявил, что западные экономические санкции против Сирии затронули большинство населения и особенно бедных, а не элиту страны.

https://ria.ru/20230917/izyatiya-1896780515.html

https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елена довгань, оон, евросоюз