https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896780046.html
Санкции ЕС носят экстерриториальный характер, считает эксперт ООН
Санкции ЕС носят экстерриториальный характер, считает эксперт ООН - РИА Новости, 17.09.2023
Санкции ЕС носят экстерриториальный характер, считает эксперт ООН
Санкции, вводимые США, Европейским Союзом, Великобританией и иными станами в одностороннем порядке, носят экстерриториальный характер, даже если в заявлениях и... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:21
2023-09-17T09:21
2023-09-17T09:21
оон
елена довгань
евросоюз
зимбабве
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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Санкции, вводимые США, Европейским Союзом, Великобританией и иными станами в одностороннем порядке, носят экстерриториальный характер, даже если в заявлениях и документах соответствующих государств говорится об обратном, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН о негативном влиянии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработки проектов документов и руководств, осуществления страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека. "Проблема экстерриториальности, к сожалению, действительно не новая. Что интересно, все страны, которые вводят санкции, кроме США, прямо заявляют, что экстерриториальность противоречит международному праву. В частности, это неоднократно заявлялось должностными лицами ЕС и отражено в документах Европейского Союза. Официальная позиция ЕС заключается в том, что их санкции не имеют экстерриториального характера, но с этим я не могу согласиться", - сказала она. Довгань добавила, что в дополнение к "первичным" санкциям, последние годы активно применяются "вторичные санкции" к гражданам или компаниям третьих стран за обход санкционных режимов, а также уголовная и гражданская ответственность за те же действия, которые применяются, в том числе, к собственным гражданам государств, которые вводят санкции. "Поэтому в каждый конкретный момент сложно определить, какова совокупность действующих санкций, какие санкции будут применяться завтра. В условиях множественности санкционных режимов, активного применения необязательных актов для их толкования, все более активного применения вторичных санкций, положений о гражданской и уголовной ответственности за нарушение санкционных режимов, расширительного толкования вводимых ограничений и суженного толкования имеющихся изъятий, крайне сложно определить, какие действия непосредственно могут повлечь введение вторичных санкций, привлечение к уголовной либо гражданской ответственности. В результате, у частных субъектов появляется это чувство страха, что влечет расширение политики нулевого риска и политики "over compliance", когда компании вообще перестают взаимодействовать каким бы то ни было образом с гражданами, компаниями и государствами, находящимися под санкциями", - отметила спецдокладчик ООН. Эксперт в качестве наглядного примера привел Зимбабве, где несколько десятков физических и юридических лиц подверглись санкциям только со стороны США и Великобритании. "Однако некоторые из включенных в санкционные списки лиц - это министры, а компании – вносят значительный вклад в бюджет, и поэтому все государство оказывается затронутым. Третьи лица воспринимают Зимбабве, как находящееся под санкциями государство, несмотря на то, что страновые санкции в отношении него отсутствуют", - уточнила она. В четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека.
https://ria.ru/20230915/almazy-1896643624.html
https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896475296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, елена довгань, евросоюз, зимбабве
ООН, Елена Довгань, Евросоюз, Зимбабве
Санкции ЕС носят экстерриториальный характер, считает эксперт ООН
Эксперт ООН отметила проблему экстерриториальности санкций Евросоюза
ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Санкции, вводимые США, Европейским Союзом, Великобританией и иными станами в одностороннем порядке, носят экстерриториальный характер, даже если в заявлениях и документах соответствующих государств говорится об обратном, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН о негативном влиянии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработки проектов документов и руководств, осуществления страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
"Проблема экстерриториальности, к сожалению, действительно не новая. Что интересно, все страны, которые вводят санкции, кроме США, прямо заявляют, что экстерриториальность противоречит международному праву. В частности, это неоднократно заявлялось должностными лицами ЕС и отражено в документах Европейского Союза. Официальная позиция ЕС заключается в том, что их санкции не имеют экстерриториального характера, но с этим я не могу согласиться", - сказала она.
Довгань добавила, что в дополнение к "первичным" санкциям, последние годы активно применяются "вторичные санкции" к гражданам или компаниям третьих стран за обход санкционных режимов, а также уголовная и гражданская ответственность за те же действия, которые применяются, в том числе, к собственным гражданам государств, которые вводят санкции.
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"Поэтому в каждый конкретный момент сложно определить, какова совокупность действующих санкций, какие санкции будут применяться завтра. В условиях множественности санкционных режимов, активного применения необязательных актов для их толкования, все более активного применения вторичных санкций, положений о гражданской и уголовной ответственности за нарушение санкционных режимов, расширительного толкования вводимых ограничений и суженного толкования имеющихся изъятий, крайне сложно определить, какие действия непосредственно могут повлечь введение вторичных санкций, привлечение к уголовной либо гражданской ответственности. В результате, у частных субъектов появляется это чувство страха, что влечет расширение политики нулевого риска и политики "over compliance", когда компании вообще перестают взаимодействовать каким бы то ни было образом с гражданами, компаниями и государствами, находящимися под санкциями", - отметила спецдокладчик ООН.
Эксперт в качестве наглядного примера привел Зимбабве
, где несколько десятков физических и юридических лиц подверглись санкциям только со стороны США и Великобритании.
"Однако некоторые из включенных в санкционные списки лиц - это министры, а компании – вносят значительный вклад в бюджет, и поэтому все государство оказывается затронутым. Третьи лица воспринимают Зимбабве, как находящееся под санкциями государство, несмотря на то, что страновые санкции в отношении него отсутствуют", - уточнила она.
В четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека.
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