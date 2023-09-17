https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896778677.html

Односторонние санкции нарушают международное право, считает эксперт

Односторонние санкции нарушают международное право, считает эксперт - РИА Новости, 17.09.2023

Односторонние санкции нарушают международное право, считает эксперт

Около 99% санкций, применяемых сегодня в мире вне рамок Совета Безопасности ООН, являются неправомерными с точки зрения международного права, заявила в интервью РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:13

2023-09-17T09:13

2023-09-17T09:13

елена довгань

россия

оон

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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Около 99% санкций, применяемых сегодня в мире вне рамок Совета Безопасности ООН, являются неправомерными с точки зрения международного права, заявила в интервью РИА Новости Специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработки проектов документов и руководств, осуществления страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека. "Международное право детально определяет границы правомерного поведения государств. Многие из санкций, которые сегодня применяются, нарушают международное право… Я бы сказала, что 99% односторонних санкций, применяемых сегодня, не соответствует таким критериям и, следовательно, являются неправомерными, представляя собой односторонние принудительные меры", - сказала она. Довгань уточнила, что с точки зрения международного права допустимыми являются недружественные действия, которые однако не нарушают международных обязательств государств (реторсии), включающие, например, прекращение дипломатических отношений или высылку дипломатических сотрудников. "Также государства могут применять контрмеры в ответ на нарушения международного права, но такие меры должны соответствовать четким правилам права международной ответственности", - подчеркнула спецдокладчик. Она призвала государства действовать в соответствии с международным правом, поскольку в том случае, проблема санкций и их гуманитарных последствий "решится сама собой". В четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230915/almazy-1896643624.html

https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елена довгань, россия, оон