https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896778140.html

Санкции препятствуют поставкам гумпомощи в Сирию, считает эксперт ООН

Санкции препятствуют поставкам гумпомощи в Сирию, считает эксперт ООН - РИА Новости, 17.09.2023

Санкции препятствуют поставкам гумпомощи в Сирию, считает эксперт ООН

Односторонние санкции препятствуют поставкам гуманитарной помощи в Сирию, поддержанию и восстановлению критической инфраструктуры, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:07

2023-09-17T09:07

2023-09-17T09:07

в мире

сирия

дамаск (город)

сша

елена довгань

оон

евросоюз

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Односторонние санкции препятствуют поставкам гуманитарной помощи в Сирию, поддержанию и восстановлению критической инфраструктуры, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах Елена Довгань. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному прав, той же резолюцией был учрежден мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека. Довгань добавила, что, несмотря на наличие гуманитарных изъятий в документах, регламентирующих введение односторонних санкций, такие изъятия обычно неэффективны даже в отношении продуктов питания и медикаментов. В Сирии, как и во многих других государствах под санкциями, значительное число медикаментов недоступно, оборудование устарело, а его количество явно недостаточно. "Чтобы понять, насколько серьезна ситуация, в рамках моего визита в Сирию мы посещали госпитали, включая онкологический госпиталь в Дамаске. Очередь на КТ составляет около шести месяцев. В связи с этим Сирия сталкивается с резким ростом смертности от онкологических (равно как иных) заболеваний. При этом, многие пациенты умирают без диагноза в ожидании КТ", - отметила спецдокладчик ООН. "Еще более проблематичными являются поставки оборудования, запасных частей и реагентов, необходимых для поддержания критической инфраструктуры. Руководства по применению гуманитарных изъятий прямо предусматривают, что гуманитарные изъятия не распространяются на проекты, связанные с развитием, включая восстановление и поддержание критической инфраструктуры, такой как поставка воды, электричества, транспорта, ирригационных сооружений. Длящаяся с ноября 2022 года вспышка холеры в Сирии была вызвана в первую очередь отсутствием общего доступа к чистой питьевой воде и санитарии, использованием в том числе сточных вод для поливки сельскохозяйственных растений. Однако восстановление станций по очистке и подаче воды рассматривается как проект развития, а не гуманитарный проект. Поэтому даже запчасти для восстановления сломанной станции нельзя поставить", - сказала она. В четверг верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал пересмотреть все односторонние санкции, введенные во всем мире, из-за их негативного воздействия на население и права человека. После землетрясения 6-7 февраля 2023 года США, ЕС и Великобритания приняли документы, формально смягчающие санкционный режим на 6 месяцев, отменив необходимость для гуманитарных организаций в Сирии запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям, находящимся в санкционных списках. Во вторник член Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии Ханни Мегалли заявил, что западные экономические санкции против Сирии затронули большинство населения и особенно бедных, а не элиту страны. В октябре 2022 года директор отдела операций управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рина Гелани заявила, что в Сирии зарегистрировано более 24 тыс случаев с подозрением на холеру. Региональный представитель МККК на Ближнем и Среднем Востоке Имене Трабелси ранее заявила, что Красный Крест в связи с вспышкой готов активизировать деятельность в Сирии, в частности, в области водоснабжения. Она отметила, что вспышка холеры в Сирии, предположительно, связана с небезопасной питьевой водой и неисправными канализационными системами, а также с использованием загрязненной воды для полива сельскохозяйственных культур.

https://ria.ru/20230912/siriya-1895857546.html

https://ria.ru/20230912/oon-1895838703.html

https://ria.ru/20230914/kuba-1896345835.html

сирия

дамаск (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), сша, елена довгань, оон, евросоюз, международный комитет красного креста (мккк)