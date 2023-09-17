https://ria.ru/20230917/razvedchik-1896841084.html

Российский разведчик рассказал о дерзком налете на тыловые позиции ВСУ

Российский разведчик рассказал о дерзком налете на тыловые позиции ВСУ - РИА Новости, 17.09.2023

Российский разведчик рассказал о дерзком налете на тыловые позиции ВСУ

Разведчики первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" после предварительной подготовки совершили налет на один из трех опорных пунктов в тылу... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:14

2023-09-17T19:14

2023-09-17T20:39

специальная военная операция на украине

технологии

харьковская область

россия

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сен — РИА Новости. Разведчики первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" после предварительной подготовки совершили налет на один из трех опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости один из бойцов. "Группа из шести человек организовала и провела налет на опорный пункт противника. Мы захватили как раз центральный опорный пункт на нашем направлении из трех, там южнее (между другими опорными пунктами. — Прим. ред.) где-то на 700 метров и севернее аналогично 700 метров", — заявил командир подразделения.По его словам, при этом удалось ликвидировать шестерых украинских солдат— четырех в самом опорном пункте и двоих при отходе. "Запускали коптеры, проводили воздушную разведку, а также производили сбросы (с беспилотников. — Прим. ред.) на эти позиции. Проводили разведку маршрутов, просчитывали варианты возможного движения. Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходною точку", — подчеркнул собеседник агентства. Разведчик отметил, что сам захват позиций решили провести днем, противник не ожидал такой дерзости и был застигнут врасплох. Он уточнил, что на этом направлении украинские солдаты расслабились и думали, что российские бойцы стоят и ничего не делают."Опорный пункт был рассчитан на несколько ячеек, и по идее там должны были стоять в этих ячейках личный состав противника. А они сбились в одно место. За что и поплатились", — добавил военный.Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские подразделения на Купянском направлении поразили живую силу и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах Болдыревки, Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области. При этом удалось уничтожить до 50 солдат и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе российские войска поразили две самоходные гаубицы М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

https://ria.ru/20230916/ataki-1896705659.html

https://ria.ru/20230917/vsu-1896817274.html

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Налет на опорный пункт ВСУ в Харьковской области Шесть разведчиков 1-й гвардейской танковой армии ЗВО произвели дерзкий налет на опорный пункт в тылу противника в Харьковской области. Кадры этой операции и свидетельства участников – в материале РИА Новости. 2023-09-17T19:14 true PT6M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, харьковская область, россия