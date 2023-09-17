https://ria.ru/20230917/ramasvami-1896858851.html

Рамасвами назвал угрозу номер один для США

Рамасвами назвал угрозу номер один для США - РИА Новости, 17.09.2023

Рамасвами назвал угрозу номер один для США

Китай является главной угрозой для США, и Вашингтону не нужно обращать свое внимание на "больше не существующий СССР", считает кандидат в американские... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T21:45

2023-09-17T21:45

2023-09-17T21:54

в мире

китай

сша

ближний восток

вивек рамасвами

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Китай является главной угрозой для США, и Вашингтону не нужно обращать свое внимание на "больше не существующий СССР", считает кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News."Угроза номер один, которая стоит перед нами, - это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует", - заявил он.Рамасвами добавил, что по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, Китай остается главным приоритетом для обороны США. Республиканский кандидат отметил, что Штатам необходимо сохранять партнерство с Израилем, чтобы он обеспечивал стабильность на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20230913/ssha-1896224669.html

китай

сша

ближний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, ближний восток, вивек рамасвами