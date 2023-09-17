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Рамасвами назвал угрозу номер один для США - РИА Новости, 17.09.2023
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21:45 17.09.2023 (обновлено: 21:54 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/ramasvami-1896858851.html
Рамасвами назвал угрозу номер один для США
Рамасвами назвал угрозу номер один для США - РИА Новости, 17.09.2023
Рамасвами назвал угрозу номер один для США
Китай является главной угрозой для США, и Вашингтону не нужно обращать свое внимание на "больше не существующий СССР", считает кандидат в американские... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T21:45
2023-09-17T21:54
в мире
китай
сша
ближний восток
вивек рамасвами
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Китай является главной угрозой для США, и Вашингтону не нужно обращать свое внимание на "больше не существующий СССР", считает кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News."Угроза номер один, которая стоит перед нами, - это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует", - заявил он.Рамасвами добавил, что по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, Китай остается главным приоритетом для обороны США. Республиканский кандидат отметил, что Штатам необходимо сохранять партнерство с Израилем, чтобы он обеспечивал стабильность на Ближнем Востоке.
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в мире, китай, сша, ближний восток, вивек рамасвами
В мире, Китай, США, Ближний Восток, Вивек Рамасвами
Рамасвами назвал угрозу номер один для США

Рамасвами: не надо обращать внимание на СССР, которого нет, главная угроза в КНР

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Китай является главной угрозой для США, и Вашингтону не нужно обращать свое внимание на "больше не существующий СССР", считает кандидат в американские президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«
"Угроза номер один, которая стоит перед нами, - это коммунистический Китай… нам нужно обратить наше внимание туда. Не на СССР, которого больше не существует", - заявил он.
Рамасвами добавил, что по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, Китай остается главным приоритетом для обороны США. Республиканский кандидат отметил, что Штатам необходимо сохранять партнерство с Израилем, чтобы он обеспечивал стабильность на Ближнем Востоке.
Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США
13 сентября, 23:40
 
В миреКитайСШАБлижний ВостокВивек Рамасвами
 
 
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