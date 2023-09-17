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Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций - РИА Новости, 17.09.2023
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14:23 17.09.2023 (обновлено: 16:21 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/rafael-1896809028.html
Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций
Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций - РИА Новости, 17.09.2023
Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций
Неизвестная ранее картина Рафаэля была обнаружена искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщили организаторы международной... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:23
2023-09-17T16:21
космос - риа наука
италия
иисус христос
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РИМ, 17 сен – РИА Новости. Неизвестная ранее картина Рафаэля была обнаружена искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщили организаторы международной конференции, посвященной творчеству выдающегося мастера эпохи Возрождения, которая проходит в итальянском городе Пергола. Речь идет об изображении Марии Магдалины, которое было написано в 1504 году на тополиной доске размером 46 см на 34 см, сообщило информагентство Ansa. После тщательного изучения этого произведения группа ученых пришла к заключению, что оно принадлежит кисти великого живописца. Интересно, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли. Подробная публикация об этой картине появится в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".
https://ria.ru/20230912/nashli-1895861888.html
https://ria.ru/20230825/vystavka-1892236899.html
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космос - риа наука, италия, иисус христос
Космос - РИА Наука, Италия, Иисус Христос
Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций

Неизвестное ранее изображение Марии Магдалины нашли в частной коллекции

© Фото : пресс-служба УффициМузей
Музей - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : пресс-служба Уффици
Музей . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 сен – РИА Новости. Неизвестная ранее картина Рафаэля была обнаружена искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщили организаторы международной конференции, посвященной творчеству выдающегося мастера эпохи Возрождения, которая проходит в итальянском городе Пергола.
Речь идет об изображении Марии Магдалины, которое было написано в 1504 году на тополиной доске размером 46 см на 34 см, сообщило информагентство Ansa.
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После тщательного изучения этого произведения группа ученых пришла к заключению, что оно принадлежит кисти великого живописца.
Интересно, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли. Подробная публикация об этой картине появится в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".
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