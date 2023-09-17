https://ria.ru/20230917/rafael-1896809028.html

Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций

Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций - РИА Новости, 17.09.2023

Неизвестную картину Рафаэля нашли в одной из частных коллекций

Неизвестная ранее картина Рафаэля была обнаружена искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщили организаторы международной... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:23

2023-09-17T14:23

2023-09-17T16:21

космос - риа наука

италия

иисус христос

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РИМ, 17 сен – РИА Новости. Неизвестная ранее картина Рафаэля была обнаружена искусствоведами в одной из частных коллекций за пределами Италии, сообщили организаторы международной конференции, посвященной творчеству выдающегося мастера эпохи Возрождения, которая проходит в итальянском городе Пергола. Речь идет об изображении Марии Магдалины, которое было написано в 1504 году на тополиной доске размером 46 см на 34 см, сообщило информагентство Ansa. После тщательного изучения этого произведения группа ученых пришла к заключению, что оно принадлежит кисти великого живописца. Интересно, что в образе христианской святой, которая, согласно Евангелию, присутствовала при распятии Иисуса Христа, Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли. Подробная публикация об этой картине появится в научном журнале Open Science, Art and Science под названием "Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя".

https://ria.ru/20230912/nashli-1895861888.html

https://ria.ru/20230825/vystavka-1892236899.html

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космос - риа наука, италия, иисус христос