https://ria.ru/20230917/pvo-1896805097.html
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы - РИА Новости, 17.09.2023
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:35
2023-09-17T13:35
2023-09-17T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 28 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896800391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы
Средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 28 украинских дронов в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской области
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.
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