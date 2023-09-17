https://ria.ru/20230917/pvo-1896805097.html

Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы

Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы - РИА Новости, 17.09.2023

Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:35

2023-09-17T13:35

2023-09-17T13:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 28 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896800391.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия