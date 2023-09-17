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Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы - РИА Новости, 17.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 17.09.2023 (обновлено: 13:55 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/pvo-1896805097.html
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы - РИА Новости, 17.09.2023
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:35
2023-09-17T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 28 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Средства ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы

Средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки были сбиты 28 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 472 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.
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