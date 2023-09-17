https://ria.ru/20230917/putin-1896816220.html

Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова

Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова - РИА Новости, 17.09.2023

Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова

Президент Финляндии Саули Ниинистё признался в интервью газете The New York Times, что Владимир Путин на одной из их встреч более получаса рассказывал ему о... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T15:32

2023-09-17T15:32

2023-09-17T16:54

россия

владимир путин

финляндия

михаил лермонтов

саули ниинисте

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё признался в интервью газете The New York Times, что Владимир Путин на одной из их встреч более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова "Смерть поэта".По его словам, на переговорах, состоявшихся до начала спецоперации, российский лидер был сконцентрированным, напористым, демонстрировал эрудицию и "был одержим российской культурой".Президент Финляндии рассказал, что на одной из встреч он хотел проверить знания Путина о российской культуре и спросил его о стихотворении Лермонтова, посвященном смерти Александра Пушкина. Он отметил, что его коллега говорил об этом более получаса. Ниинистё подчеркнул, что Путин знал по этой теме все. По его словам, "для него это и есть Россия, Россия в целом".

https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html

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финляндия

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россия, владимир путин, финляндия, михаил лермонтов, саули ниинисте