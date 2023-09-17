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Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова - РИА Новости, 17.09.2023
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15:32 17.09.2023 (обновлено: 16:54 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/putin-1896816220.html
Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова
Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова - РИА Новости, 17.09.2023
Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова
Президент Финляндии Саули Ниинистё признался в интервью газете The New York Times, что Владимир Путин на одной из их встреч более получаса рассказывал ему о... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:32
2023-09-17T16:54
россия
владимир путин
финляндия
михаил лермонтов
саули ниинисте
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё признался в интервью газете The New York Times, что Владимир Путин на одной из их встреч более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова "Смерть поэта".По его словам, на переговорах, состоявшихся до начала спецоперации, российский лидер был сконцентрированным, напористым, демонстрировал эрудицию и "был одержим российской культурой".Президент Финляндии рассказал, что на одной из встреч он хотел проверить знания Путина о российской культуре и спросил его о стихотворении Лермонтова, посвященном смерти Александра Пушкина. Он отметил, что его коллега говорил об этом более получаса. Ниинистё подчеркнул, что Путин знал по этой теме все. По его словам, "для него это и есть Россия, Россия в целом".
https://ria.ru/20230917/otnosheniya-1896810941.html
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россия, владимир путин, финляндия, михаил лермонтов, саули ниинисте
Россия, Владимир Путин, Финляндия, Михаил Лермонтов, Саули Ниинисте
Ниинисте вспомнил, как однажды Путин рассказывал о стихотворении Лермонтова

Ниинисте: однажды Путин более получаса рассказывал о стихотворении Лермонтова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё признался в интервью газете The New York Times, что Владимир Путин на одной из их встреч более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова "Смерть поэта".
По его словам, на переговорах, состоявшихся до начала спецоперации, российский лидер был сконцентрированным, напористым, демонстрировал эрудицию и "был одержим российской культурой".
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Президент Финляндии рассказал, что на одной из встреч он хотел проверить знания Путина о российской культуре и спросил его о стихотворении Лермонтова, посвященном смерти Александра Пушкина. Он отметил, что его коллега говорил об этом более получаса.
Ниинистё подчеркнул, что Путин знал по этой теме все. По его словам, "для него это и есть Россия, Россия в целом".
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РоссияВладимир ПутинФинляндияМихаил ЛермонтовСаули Ниинисте
 
 
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