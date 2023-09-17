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В Тель-Авиве прошел многотысячный марш протеста

В Тель-Авиве прошел многотысячный марш протеста - РИА Новости, 17.09.2023

В Тель-Авиве прошел многотысячный марш протеста

Тысячи протестующих собрались в центре Тель-Авива на 37-й по счету еженедельный митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T22:36

2023-09-17T22:36

2023-09-17T22:36

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тель-авив

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биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в центре Тель-Авива на 37-й по счету еженедельный митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне усугубляющегося конституционного кризиса и после слушаний в Верховном суде о правомерности одного из ключевых законов, принятых парламентом (кнессетом) в рамках реформы, передает корреспондент РИА Новости. На протяжении 37 недель протестные акции по всей стране проходили по субботам, но на этой неделе организаторы перенесли митинги на воскресенье в связи с двухдневным празднованием еврейского нового года (Рош ха-Шана). Наступление нового 5784 года по иудейскому календарю израильтяне начали с заходом солнца в пятницу. Символом акции протеста в Тель-Авиве стала Декларация независимости 1948 года, где провозглашается образование Государства Израиль и излагаются основные принципы его существования в качестве демократического еврейского государства. Многотысячная толпа протестующих прошла маршем от бульвара Ротшильда до улицы Каплан с огромной копией этого документа длиной в несколько десятков метров. Район протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улицу Каплан и близлежащие дороги и перекрестки заполнили протестующие. На месте дежурили полиция и медики. Участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами. По призыву организаторов часть протестующих направилась в аэропорт имени Бен-Гуриона, откуда в воскресенье вечером должен вылететь с визитом в США премьер Нетаньяху. Декларация независимости стала одной из тем дискуссий в ходе слушаний 12 сентября в Верховном суде Израиля, где рассматривался принятый в июле закон об отмене "фактора разумности". Он лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, которые можно расценивать как "выходящие за рамки разумного". Закон был принят при полном бойкоте оппозиции и в условиях массовых протестов по всей стране. Адвокат Илан Бомбах, защищавший в суде позицию правительства, назвал Декларацию независимости "поспешным" документом, который подписали "неизбранные никем" люди. По его словам, 37 человек, подписавшие этот документ, не представляли израильское общество, среди них были всего две женщины и отсутствовали арабы. Адвокат правительства подчеркнул, что у Декларации независимости нет юридической силы, отметив, что "немыслимо" полагать, что она будет основополагающей на поколения вперед. Подобные заявления вызвали острые дебаты в суде и ярко выраженное недовольство той части общества, которая выступает против судебной реформы. Слушания по поводу ключевого закона судебной реформы, на которых впервые в истории в полном составе собралась коллегия из 15 судей, длились более 13 часов, а сроки окончательного вердикта остаются неопределенными. Если судьи вынесут решение об отмене закона, который является поправкой к одному из так называемых основных законов, то это станет первым в истории Израиля случаем, когда Верховный суд отменяет подобные законы - особые нормативно-правовые акты, которые составляют основу будущей конституции Израиля. Потенциальное беспрецедентное вмешательство Верховного суда в основные законы и возможный отказ правительства следовать его решениям могут вывести конституционный кризис в Израиле на новый уровень. Правительство Нетаньяху в течение 37 недель сталкивается с беспрецедентными по масштабу протестами против проводимой им реформы юридической системы страны. В некоторые дни, по оценкам организаторов протестных акций, на улицы израильских городов выходили до полумиллиона человек, что является весьма значительной цифрой для страны с населением, не превышающим десяти миллионов человек. Акции протеста зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, арестами, блокировкой автомагистралей, транспортных путей и даже аэропорта. Сторонники реформы заявляют, что отмена "стандарта разумности" необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.

https://ria.ru/20230911/miting-1895688656.html

https://ria.ru/20230911/netanyakhu-1895635476.html

https://ria.ru/20230902/miting-1893879780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, сша, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле