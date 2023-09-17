https://ria.ru/20230917/protest-1896838045.html

В Брюсселе протестуют против обязательного сексуального образования

В Брюсселе протестуют против обязательного сексуального образования - РИА Новости, 17.09.2023

В Брюсселе протестуют против обязательного сексуального образования

Около полутора тысяч человек собрались на акцию протеста в центре Брюсселя с требованием отменить спорную программу школьного сексуального образования, передает РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T18:50

2023-09-17T18:50

2023-09-17T20:28

бельгия

в мире

брюссель

шарлеруа

александр де кроо

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БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Около полутора тысяч человек собрались на акцию протеста в центре Брюсселя с требованием отменить спорную программу школьного сексуального образования, передает корреспондент РИА Новости. Противники подобного предмета опасаются, что в учебных заведениях будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Фраза "Руки прочь от наших детей!" стала главным лозунгом на акции. Также демонстранты потребовали отставки министра образования франкофонного сообщества Бельгии — Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир, которую они считают ответственной за нововведение. "Дети в шоке от такого "воспитания", а родителям приходится волноваться. Мы требуем немедленной отмены этой программы", — сказала РИА Новости одна из участниц акции.По ее словам, нет никакого смысла устраивать такие уроки для детей, которым еще нет 12 лет.Среди участников акции были семьи из мусульманской общины Бельгии, активисты-католики, а также общественные организации, исповедующие консервативные ценности. Ранее стало известно, что власти приняли унифицированную программу Evras. Эта аббревиатура означает название нового предмета "Образование в области отношений, эмоций и сексуальной жизни". Двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с этого года. Его авторы заявили, что он "ответит на вопросы подростков по деликатным темам", включая "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы". Однако некоторые родители удивились, что детям на уроках предлагали задуматься о таких вопросах, как гендерная самоидентификация. На прошлой неделе в бельгийских городах Шарлеруа и Льеж на фоне напряженности по этому вопросу подожгли несколько школ. Полиция Бельгии начала расследование. Премьер-министр Александр де Кроо пообещал усилить охрану учебных заведений.

https://ria.ru/20230913/belgiya-1896183677.html

https://ria.ru/20230308/matvienko-1856515650.html

https://ria.ru/20221224/lgbt-1840968933.html

бельгия

брюссель

шарлеруа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в Брюсселе с требованием отменить программу сексуального образования в школах Порядка 1,5 тыс демонстрантов вышли на акцию в центре Брюсселя с требованием отменить вызвавшую горячие споры программу школьного сексуального образования. Противники этого предмета опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. 2023-09-17T18:50 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бельгия, в мире, брюссель, шарлеруа, александр де кроо